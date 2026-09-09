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На главную Анонс Новые транспортные объекты должны разгрузить дороги Шымкента

Новые транспортные объекты должны разгрузить дороги Шымкента

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте поэтапно обновляют дорожно-транспортную инфраструктуру. Работы проводятся в рамках поручений Главы государства по развитию городской инфраструктуры сообщает Отырар.kz сос ссылкой на акимат города Шымкента.

За последние три года в городе отремонтировано более 1 500 километров автомобильных дорог. Также введены в эксплуатацию две крупные транспортные развязки и железнодорожный переезд на улице П. Момынова.

В этом году планируется завершить строительство развязки на пересечении проспекта Бәйдібек би и улицы К. Төлеметова, а также железнодорожного переезда на улице К. Тіленшина.

Развитие дорожной сети позволит повысить безопасность движения, увеличить пропускную способность улиц и сократить заторы.

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