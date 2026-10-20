Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Туркестанской области двое жителей выбросили около тонны мусора в выкопанную яму

В Туркестанской области двое жителей выбросили около тонны мусора в выкопанную яму

-
Редактор Юлия Машковская
-
20

В Созакском районе Туркестанской области полицейские выявили двух жителей, которые незаконно выбросили около тонны бытовых отходов.

Нарушение обнаружили участковые инспекторы полиции во время подворного обхода. Как выяснилось, местные жители выкопали яму и сбросили в неё большое количество бытового мусора.

В отношении обоих нарушителей приняты административные меры.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские выявили ещё пятерых жителей, которые оставили бытовые отходы вдоль улиц. Их также привлекли к административной ответственности.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.