В Туркестанской области двое жителей выбросили около тонны мусора в выкопанную яму

В Созакском районе Туркестанской области полицейские выявили двух жителей, которые незаконно выбросили около тонны бытовых отходов.

Нарушение обнаружили участковые инспекторы полиции во время подворного обхода. Как выяснилось, местные жители выкопали яму и сбросили в неё большое количество бытового мусора.

В отношении обоих нарушителей приняты административные меры.

Кроме того, в ходе рейдов полицейские выявили ещё пятерых жителей, которые оставили бытовые отходы вдоль улиц. Их также привлекли к административной ответственности.