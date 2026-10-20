Более 84% жителей Шымкента застрахованы в системе ОСМС

В Шымкенте доля финансирования здравоохранения за счёт обязательного социального медицинского страхования в этом году достигла 54%.

Об этом на заседании коллегии по итогам девяти месяцев сообщила директор городского филиала Фонда социального медицинского страхования Сауле Дүйсенбаева.

В 2026 году филиал заключил договоры со 174 медицинскими организациями. Из них 34 — государственные и 140 — частные.

По данным фонда, статус застрахованного в системе ОСМС имеют 84,4% жителей Шымкента. За счёт местного бюджета страховой статус получили более 47 тысяч граждан, относящихся к категориям D и E.

При этом в городе остаются более 197 тысяч незастрахованных жителей. Работа по их вовлечению в систему ОСМС продолжается.

За девять месяцев в Фонд поступило 646 обращений жителей. Это на 30,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 406 обращений удалось урегулировать через службы поддержки пациентов при медицинских организациях.

Также в Шымкенте продолжается внедрение цифровой системы QALQAN. Она предназначена для повышения прозрачности оказания медицинских услуг и контроля за использованием средств.

На заседании также обсудили дальнейшее расширение охвата населения ОСМС, доступность медицинской помощи и контроль за расходованием средств.