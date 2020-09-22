Заместитель акима Шымкента Маулен Айманбетов обещал навести порядок на рынке «Коктем»

«По обращению жителей относительно рынка «Коктем» по ул. Жибек жолы совместно с акимом района, представителями управления сельского хозяйства и торговли, а также архитектуры, выехал на место, чтобы проверить состояние этого базара.

На самом деле на этом рынке нарушений более, чем достаточно. Помимо царившей вокруг антисанитарии, была выявлена застройка за красной линии, вплоть до дороги. При этом на руках у владельца имеются документы об отводе участков в коридоре красной линии, что категорически не допустимо. При этом владелец рынка устроил самострой, что не соответствует стандартам и СНиПам современных рынков, что и привело к антисанитарии. На эти самострои в нарушение всех архитектурно-градотроительных норм нет никаких документов – ни эскизных проектов, ни АПЗ, ни заключения экспертизы.

Поэтому принял решение – для начала приглашу руководителя рынка, акима района и представителя департамента контроля качества товаров и услуг (СЭС), и поручу хотя бы в плане чистоты привести все в соответствие санитарным нормам и требованиям.

Далее, касательно хаотичной застройки и захвата красной линии, будем решать вопрос, так как допускать подобное категорически нельзя. Эту территорию включим в генплан, как одну из приоритетных.

В целом же моя позиция такова, что этот рынок должен быть выведен в более подходящее месте, со своим АПЗ, соответствующее всем требованиям и нормам. А на его территории следует разбить сквер или парк и цветники».