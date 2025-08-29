«Ночная библиотека» в Байдибекском районе: вечер поэзии Мукагали Кенжетайулы

В Байдибекском районе в рамках проекта «Ночная библиотека» прошёл вечер поэзии, посвящённый творчеству Мукагали Кенжетайулы. Литературный вечер под названием «Судьба миллионов в моём сердце» собрал депутатов областного и районного маслихатов, представителей интеллигенции, писателей и близких поэта.

Мероприятие открыли руководитель управления культуры Туркестанской области Азимхан Койлыбаев и исполняющий обязанности акима Байдибекского района Бакыт Кыргызалиев. Со сцены прозвучали слова благословения и поздравления от представителей интеллигенции и семьи поэта. Вечер модерировал Айдар Сейдазым.

Азимхан Койлыбаев, руководитель управления культуры Туркестанской области: «Добро пожаловать, поэты и любители стихов! Эти вечера призваны подчеркнуть роль молодых литераторов и поэтов в нашей культуре».

На Молодёжной аллее открылась специальная выставочная инсталляция, подготовленная к событию. Сам Мукагали Кенжетайулы поделился историей своих стихов и прочёл несколько произведений. Артисты районного Дома культуры представили театрализованную постановку по мотивам его поэзии. На сцене звучали песни на стихи поэта. Исполнители комплекса «Конгресс холл» — Сундэт Аса и Нурдаулет Ашимхан — исполнили композицию «В итоге ты победишь». Певец и композитор Габит Шырынбеков представил премьеру песни «Кызымa» («Моей дочери»).

Проект «Ночная библиотека», инициированный областной научной библиотекой «Фараб», стартовал в прошлом году в Туркестане и уже стал культурной традицией. Сегодня он охватывает города и районы области, где проходят вечера, посвящённые выдающимся авторам и произведениям в рамках проекта «Туркестан тандаулы туындысы» — «Выдающееся произведение Туркестана».