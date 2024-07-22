Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Байдибекского района.

Они задали вопросы, относительно инфраструктуры, строительства спортивного комплекса и качества электроэнергии.

Изучать и определять полезные ископаемые Байдибекского района, открывать новые производственные мощности, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места и развивать производство. Эти и другие предложения звучали на встрече акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды с жителями Байдибекского района. По словам облначальника, инфраструктуру улучшают за счет госбюджета. Но районы должны иметь свой собственный доход.

«Мы улучшаем инфраструктуру за счет госбюджета. Но каждый район должен иметь свой собственный доход. Для этого важно создание производств и привлечение инвестиций. Потенциал Байдибекского района очень высок. Требуется поиск, стремление, желание. Глава государства поручил развивать производство, агропромышленный комплекс, внедрять водосберегающие технологии. В связи с этим в регионе открываются заводы по производству водомерных технологий. Эти работы должны быть и в Байдибеке. В целях улучшения инфраструктуры в прошлом году в 10-ти населенных пунктах района по проекту «Ауыл — ел бесігі» было реализовано 24 проекта стоимостью 1 миллиард 700 миллионов тенге. Отремонтированы дороги, построены социальные объекты. В рамках проекта «Ауыл аманаты» профинансировано 199 проектов на 1 миллиард 300 миллионов тенге. Эта работа будет продолжена», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

По словам акима Байдибекского района, объем валового регионального продукта за последние три года вырос почти на треть и в прошлом году составил 61 миллиард тенге. В этом году, за пять месяцев, произведено продукции на 15 миллиардов тенге, что почти на 15% больше, чем за отчетный период прошлого года.

«За январь-май собственные доходы составили 1 миллиардов 200 миллионов тенге, что на 49% больше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составил 21 миллиард тенге, в прошлом году — 27 миллиардов. Предполагается создание 254 новых рабочих мест путем реализации 12-ти проектов стоимостью 24 миллиарда 900 миллионов тенге», — говорит Ерлан Нурмаханов, аким Байдибекского района .

В Байдибекском районе выявлены запасы цветных металлов и строительных материалов. В прошлогоднем выступлении в послании народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание вектору развития горно-металлургического комплекса страны. Согласно стратегии правительства, изменения должны коснуться всех этапов, начиная с геологоразведки и заканчивая производством металлов.

«Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

На встрече с главой Туркестанской области местные жители также задали вопросы касающиеся инфраструктуры, строительства спортивного комплекса, качества электроэнергии и другие вопросы. Все обращения и предложения взяты на контроль.