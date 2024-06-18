Редкие растения нашли учёные из Шымкента в результате многолетних исследований на склонах горы Костура в Байдибекском районе, передает 24KZ.

Они обнаружили удивительные свойства местных целебных трав, способных, по их мнению, даже истреблять раковые клетки. Теперь исследователи дикой природы предлагают занести растения в список потенциально перспективных для фармакологии.

Силу лечебных трав Таттибек Жаркынбеков изучает больше 40 лет. Он уверен, что растения могут помочь от многих болезней, в том числе от рака. Вместе с другими экспертами ученый объединился в поисках природных лекарств. Они сумели сделать настоящий прорыв – выявили уникальные свойства травяного сбора из трех десятков растений, среди которых желтый тысячелистник, пижма красная, золотой корень, а также растения-эндемики.

«Все травы растут в Байдибекском районе, гора Костура. Там на горе уникальный климат. Магнитного поля много. В Жамбылской области 19 градусов, холодно, а там 9 градусов, тепло было», — говорит Таттибек Жаркынбеков, учёный.

Географическое положение, климат и почва создали идеальные условия для растений с уникальными свойствами, говорит Таттибек Жаркынбеков. Это подтверждают исследования. Их проводили на базе испытательной лаборатории Южно-Казахстанского университета.

«Мы делали на насосном спектрометре и определили там более 10 элементов неорганических веществ с различной концентрацией. Лаборатория аккредитована по системе «Национальный центр аккредитации». Имеет возможность использования знака ILAC MRA, который позволяет признавать наши результаты в более чем 60 странах мира», — говорит Жахангир Хусанов, заведующий испытательной лабораторией.

Результаты исследований вызвали интерес у коллег из разных стран. Специалисты считают, что травяной сбор должен заинтересовать и фармакологов. Они также убеждены: территории, где они растут, должны быть под защитой. Тем более что в Казахстане в прошлом году появился закон о растительном мире.

«Раньше, до принятия данного закона, отношение в области охраны, защиты и пользования растительным миром не регулировалось на территории государственного лесного фонда и на особо охраняемых природных территориях. Принятие данного законопроекта позволило нам отрегулировать отношения в области пользования, охраны, защиты на территории данных земель», — говорит Азамат Абуов, руководитель управления комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

По словам Главы государства, в условиях глобальной научно-технической революции значительно возрастает роль ученых, интеллектуалов. Для достижения успеха необходимо определиться с приоритетными направлениями и сконцентрировать усилия научного сообщества, государства и бизнеса. В своем выступлении Президент заявил, что у страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Как считает Глава государства, нам нужны ученые, инженеры, изобретатели.

«В настоящее время в Парламенте рассматривается законопроект «О науке и технологической политике». Сенат одобрил его в первом чтении. Это очень важный и долгожданный документ. Необходимо совершенствовать систему управления наукой. Особую важность приобретает вопрос социальной поддержки ученых. Поэтому в законе будут максимально учтены интересы научного сообщества», — Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Законом установили порядок сбора и заготовки растений для специального использования. Необходимо проводить ресурсное обследование – это рекомендации специализированных организаций, которые дают обоснование: какой объем растений можно изымать из природы без вреда для всей популяции.