Перспективы развития воздушной гавани Туркестана

Обсуждение перспектив международного аэропорта Туркестана и его дальнейшее развитие стало главной темой встречи первого заместителя акима Туркестанской области Зулпыхара Жолдасова с директором ТОО «Alpha Sky» Гульжан Джанибековой.

В ходе встречи был подписан меморандум, что стало важным шагом в развитии транспортной и туристической сферы региона.

Особое внимание уделили практическим вопросам. Это увеличение количества внутренних и международных рейсов, открытие новых авианаправлений, а также наращивание пассажирского и грузового потоков. Важным пунктом стала и необходимость строительства инфраструктурных объектов, которые позволят укрепить потенциал аэропорта и будут способствовать развитию туризма.

По итогам встречи стороны договорились о совместной работе в сфере транспортно-логистических услуг.