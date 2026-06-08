Каникулы с пользой

В Туркестанской области начал принимать юный гостей оздоровительный лагерь «Балауса». За время каникул, планируется, что в нем отдохнет более двух тысяч детей. В первую смену лагерь принял 350 детей, большая часть из них — школьники из города Туркестан, остальные из Сауранского района.

В прошлом году, в лагере была проведена масштабная модернизация и введены в эксплуатацию 10 модульных общежитий. Каждое из них рассчитано на 20 спальных мест. Все помещения оснащены новой мебелью и кроватями, у каждого ребёнка персональные шкафчики для личной одежды.

В торжественном открытии летнего сезона принял участие заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев.

О масштабах летней оздоровительной кампании и планах на сезон рассказал заместитель акима области Еркебулан Дауылбаев: «В Туркестанской области насчитывается 554 тысячи школьников. Этим летом различными формами отдыха и оздоровления планируется охватить 487 тысяч детей. Для ребят будут работать 24 загородных лагеря, где отдохнут свыше 35 тысяч детей. Еще около 230 тысяч школьников проведут каникулы в пришкольных лагерях, а почти 220 тысяч примут участие в туристических, творческих, трудовых и познавательных программах. Особое внимание уделяется созданию условий для развития детей, воспитания ответственности, дисциплины и навыков общения. В лагере «Балауса» в прошлом году были установлены дополнительные модульные корпуса, что позволило увеличить количество отдыхающих. В текущем сезоне здесь планируется оздоровить 2450 детей».