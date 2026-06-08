В Шымкенте подведены итоги конкурса «Мастер образования». В масштабном отборе приняли участие более тысячи педагогов, звание лучших получили 10 учителей. Участникам пришлось пройти несколько этапов отбора в финале оказались сильнейшие.

В конкурсе приняли участие тысячи шымкентских учителей.

Само педагогическое состязание было разбито на несколько этапов. Цель — выявление и развитие профессионального мастерства педагогов, их методической компетентности и творческого потенциала.

Аширбек Адеев, и.о. директора городского методического центра Шымкента: «Второй этап проходил на районном уровне и представлял собой тестирование. На его выполнение отводилось 100 минут. Тестирование состоялось 26 марта. Всего в нем приняли участие 9881 человек. Максимальный балл составлял 50, при этом средний результат участников — 27,7 балла. Согласно правилам конкурса, в третий этап могли пройти только те, кто набрал не менее 45 баллов из 50. То есть только педагоги, показавшие результат свыше 90 процентов. Очевидно, что таких учителей немного. К сожалению, порог в 45 баллов смогли преодолеть лишь 21 учитель».

Конкурс проводился исключительно в Шымкенте по инициативе акима города. Во главе угла — отбор и распространение передовых педагогических практик для повышения качества образования. Правила отбора были достаточно строгими: уже на школьном этапе более 90 процентов участников не смогли пройти дальше.

Аширбек Адеев, и.о. директора городского методического центра Шымкента: «Очень много участников набрали 40, 41 или 43 балла. Нельзя говорить, что уровень педагогов низкий. Задача конкурса заключалась в том, чтобы определить лучших из лучших среди учителей. В городском этапе приняли участие 21 педагог».

Из десяти победителей конкурса пятеро являются учителями математики. Начиная с нового учебного года лучшие педагоги будут получать денежный грант акима города в качестве надбавки к заработной плате. Размер ежемесячной выплаты составит 200 тысяч тенге. Всего гранты были предусмотрены для 100 человек.