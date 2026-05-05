В Туркестанской области строят современную капсульную зону отдыха

В Туркестанской области реализуется масштабный проект по развитию туризма. В живописных предгорьях села Хантагы, расположенного близ Кентау, впервые создаётся современная капсульная зона отдыха.

В настоящее время активно ведётся строительство зоны отдыха «Хантау». Проект стоимостью около 1 млрд тенге направлен на повышение туристической привлекательности региона и создание комфортных условий для гостей.

Согласно планам, комплекс сможет одновременно принимать более 200 посетителей, а ежемесячный поток туристов может достигать 20 тысяч человек. Ожидается, что реализация проекта даст импульс развитию внутреннего и въездного туризма, а также создаст новые рабочие места.

Особое внимание уделяется инфраструктуре. Уже построен мост и проложено до 6 километров электрических сетей. Эти меры формируют основу для дальнейшего развития территории и реализации новых инициатив.

В перспективе новая зона отдыха станет уникальным местом для комфортного отдыха на природе и одним из ключевых туристических центров региона.