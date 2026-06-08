Депутаты обсудили развитие туризма

На очередной сессии депутаты заслушали отчет об исполнении городского бюджета. Примечательно, что в этом году доходы казны заметно превысили прогнозы. Все дополнительные средства решено пустить на развитие инфраструктуры, новые соцобъекты и повышение качества жизни горожан.

О проделанной работе отчитался руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии. По его словам, в прошлом году Шымкент принял больше 550 тысяч гостей, сейчас в городе активно строятся еще девять новых отелей.

О перспективах туристической отрасли и новых проектах, которые планируется реализовать уже в ближайшее время, рассказал Бексултан Адилханов, начальник управления туризма, внешних связей и креативной индустрии г. Шымкента: «Уже в июне мы запускаем систему курьерского управления. Плюс ко всему, даем старт онлайн-проекту на базе искусственного интеллекта. В городе вовсю идет стройка: возводим новые туристические локации, спортзалы, подтягиваем общую инфраструктуру».

Председатель маслихата вместе с депутатами в ответ заметили, что крайне необходимо создать для зарубежных и внутренних туристов комфортные условия. Для этого народные избранники предложили навести порядок с логистикой и продумать удобные, понятные маршруты до ключевых достопримечательностей.

Говоря о перспективах отрасли, Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента, сделал акцент на совместных проектах Шымкента и Туркестанской области: «Развитие туризма в Шымкенте тесно завязано с Туркестанской областью. Нам нужно работать сообща и запускать проекты, выгодные обоим регионам. У нас в городе полно отличных отелей, инфраструктура развита. Гостям надо предлагать удобные, короткие маршруты. Важно, чтобы люди выбирали именно наши гостиницы».

В завершении заседания почетных граждан наградили грамотами и поблагодарили за весомый вклад в развитие родного края.