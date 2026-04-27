Подписано соглашение о развитии международного аэропорта Туркестана

Заместитель акима Туркестанской области Еркебулан Дауылбаев встретился с директором компании «JanaPort Holdings Ltd.» Мадиной Ахмеджановой.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития международного аэропорта Туркестана и передачи его в доверительное управление.

Напомним, что Международный аэропорт Туркестана выполняет регулярные авиарейсы с 1 декабря 2020 года. На сегодня пропускная способность аэропорта составляет 450 пассажиров в час или 3 миллиона пассажиров в год.

Аэропорт может одновременно обслуживать 2 международных или 4 внутренних рейса. Благоприятное географическое расположение страны играет важную роль в развитии транспортно-логистических и транзитных перевозок.

Более 200 воздушных судов, проходящих ежедневно через воздушное пространство региона, создают значительный потенциал для развития аэропорта в качестве транзитного хаба международного уровня.

Воздушная гавань уже включена в специальную дорожную карту по развитию авиахабов на базе аэропортов. Это открывает широкие возможности для модернизации комплекса авиационного топлива и расширения перронной зоны.

По итогам встречи между акиматом области и компанией «JanaPort Holdings Ltd.» подписан меморандум о сотрудничестве.