Что волнует жителей?

Выездные встречи акима Шымкента с горожанами продолжаются. На этот раз Габит Сыздыкбеков приехал в жилой массив Мартобе Каратауского района. Разговор с местными старейшинами получился непростым. Люди без прикрас рассказали главе города о наболевшем.

Например, житель Салыкбай Мусаев поднял вопрос о местном водохранилище, которое когда-то отдали в частные руки: «Воды вообще нет. Раньше и верхняя, и нижняя часть села нормально поливались, а сейчас- ни капли. Ремонту там не было сколько лет! Всё в аварийном состоянии».

Аким города Габит Сыздыкбков подчеркнул, что прежде необходимо оценить экономическую целесообразность проекта: «Давайте мы сначала всё тщательно изучим и просчитаем, будет ли от этого реальный толк. Отремонтировать такое водохранилище-это колоссальные деньги, речь идёт не о миллионах, а о миллиардах тенге. К тому же надо проверить, откуда туда пойдёт вода, ведь многие родники вокруг уже попросту высохли. Обещать сгоряча ничего не буду. Проведём анализ, посмотрим на целесообразность, и аким района вам сразу доложит о результатах».

Ещё один повод для недовольства местных — перенос поликлиники.

Житель массива Султанбай Атегов отметил, что медучреждение зачем-то перевезли в отдалённый район. Пожилым людям и инвалидам добираться туда теперь-настоящее испытание: «У нас в Мартобе больше тысячи ветеранов, у каждого здоровье не железное. От лица всех жителей прошу: года два-три назад здесь была отличная поликлиника. Потом её без всяких объяснений перенесли бог знает куда. Ездить туда жутко неудобно, далеко. Верните нам нашу поликлинику на старое место».

В ответ аким заверил, что возможность возвращения поликлиники будет рассмотрена: «Хорошо, давайте так и сделаем. Мы этот вопрос проработаем, посчитаем расходы, подготовим смету и перенесём поликлинику обратно, чтобы людям не приходилось далеко ездить».

На встречу пришли и соседи — жители массива Кызылсай.

Бекзада Сапарбекова озвучила проблему, которая буквально отрезала людей от центра города: «Автобусов у нас нет от слова совсем. Доехать куда-то -целая проблема. В том же Таскене автобусы ходят, в Сайраме-маршрутов десять. А у нас в Кызылсае, хотя и цементный завод рядом, и народу полно, ни одного автобуса! Руководство же знает об этом, почему мы должны так мучиться»?

Аким объяснил, что решение транспортного вопроса напрямую связано со строительством дороги: «Пока мы не откроем дорогу через Тиленшин, запустить новый маршрут туда просто физически невозможно. Я прошу вас немного набраться терпения. Как только дорогу сдадим, сразу добавим автобусные линии, и вопрос закроем. Хорошо»?

Просили кызылсайцы и о новом Доме культуры, а также о дополнительной поддержке для людей с инвалидностью. Впрочем, горожане отметили: такие встречи действительно приносят плоды.

Многие проблемы, озвученные акиму еще пару лет назад, сегодня уже решены. За это люди искренне поблагодарили городские власти.