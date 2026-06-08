На северном обходе Шымкента проводятся профилактические работы на бетонном покрытии

7 июня 2026 года в ходе мониторинга состояния автомобильных дорог сотрудники Туркестанского областного филиала ТОО «ҚАЖсервис» выявили дефект цементобетонного покрытия на км 2257+300 автомобильной дороги республиканского значения KZ17-01 «Северный обход города Шымкента».

По предварительным данным, причиной образования дефекта стало резкое повышение температуры воздуха до +35…+37°С, что могло привести к расширению бетонных плит и образованию внутреннего напряжения в покрытии.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения дальнейшего развития дефекта на участке оперативно организованы профилактические работы. Специалистами проводится обследование состояния покрытия, а также принимаются необходимые меры по восстановлению проезжей части.

На месте выставлены соответствующие дорожные знаки, безопасность движения обеспечивается дорожными службами. Водителей просят соблюдать скоростной режим, требования временных дорожных знаков и быть внимательными при проезде данного участка.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» отмечает, что в летний период дорожными службами на постоянной основе проводится мониторинг цементобетонных покрытий на республиканских трассах.

Такие профилактические мероприятия позволяют своевременно выявлять возможные дефекты, оперативно принимать меры и обеспечивать безопасный проезд для участников дорожного движения.