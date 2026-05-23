Два года «завтра»

Есть в нашем городе особая категория проблем, которую принято называть «вечнозеленой». Ирония судьбы заключается в том, что проблема жительницы дома №44 по улице Мангельдина Зинаиды Казаковой в буквальном смысле связана с зеленью. Точнее, с непроходимыми зарослями лигуструма, которые уже два года не видели рук садовника. Важное уточнение: Зинаида Казакова — домком.

Эта история началась не вчера. Она тянется с весны 2025 года, но корнями уходит гораздо глубже — в бесконечную череду телефонных звонков, обращений в службу 109 и хождений по кабинетам районного акимата.

«Я устала быть просителем в собственном дворе»

Зинаида Казакова встречает меня у подъезда. Энергичная женщина с живым взглядом, но в ее голосе чувствуется колоссальная усталость, нет, не от возраста, а от бесконечной борьбы с «ветряными мельницами».

«Вы знаете, я ведь не просто так звоню и пишу. Это же не прихоть «сделайте нам красиво». Это вопрос безопасности и санитарного состояния двора», — рассказывает она, пока мы идем к злополучной изгороди.

Мы подходим к месту действия. Лигуструм — растение в целом благородное, если за ним ухаживать. Но то, что предстало перед моими глазами, больше напоминало иллюстрацию к сказке о спящем царстве. Кусты переросли все мыслимые пределы, ветви хаотично торчат в разные стороны, закрывая обзор пешеходам и создавая идеальное убежище для бродячих животных и мусора.

«Я с апреля прошлого года обиваю пороги. Сначала меня заверили: «Весной пострижем, не переживайте». Пришло лето — тишина. Осенью я снова начала звонить. Звонила в 109 — операторы вежливо принимают заявку, присваивают номер, обещают передать. И на этом все. Толку-то?» — продолжает Зинаида Прокофьевна.

По словам пенсионерки, единственный раз, когда во дворе появились рабочие, они спилили сухие ветки на высоких деревьях. На просьбу заняться лигуструмом развели руками: «У нас наряд только на сухостой». К слову, тот самый Алмас, чьего звонка ждала Зинаида Казакова, в какой-то момент просто перестал брать трубку. Кто он? Куратор? Исполнитель? Человек, ответственный за коммуникацию с жителями, связь с которым оборвалась в самый неподходящий момент?

Тогда женщина пошла на следующие меры: она обратилась в нашу редакцию, надеясь, что хоть это действие заставит бюрократическую машину крутиться быстрее. 6 мая 2026 года она написала официальное обращение.

Вот строки из него, которые сложно читать без сочувствия: «Прошу вас, помогите мне, так как Туранский райакимат бездействует. С апреля 2025 года было обещано постричь лигуструм, но воз и ныне там».

Комментарий куратора: «Наряд просрочен, бригады не приедут»

Нам удалось связаться с тем самым специалистом, который, по словам жительницы, пропал с радаров. Назовем его пока Алмас. Алмас — куратор от администрации Туранского района.

Мы попросили его прокомментировать ситуацию с изгородью, и вот что он ответил: «Я являюсь ответственным куратором от администрации. У нас есть коммунальное государственное учреждение «Туран КММ», которое выполняет все подобные работы. Обращения жителей я оформляю в виде нарядов. Наряд по лигуструму на улице Мангельдина, 44 я выписал, но его срок уже прошел. Руководитель отдела, ответственного за стрижку кустарников, сослался на большой объем жалоб и обращений, сказал, что они не успевают. Обещал отправить бригаду вчера или сегодня. Сейчас я не могу до него дозвониться. Если сегодня или завтра бригада не выедет на место, то я напишу служебную записку в ответственную организацию за срыв сроков исполнения наряда».

Вот такой парадоксальный ответ. С одной стороны, куратор признает: наряд выписан, срок прошел, работы нет. С другой — крайними оказываются рабочие, которым «некогда», а сам куратор, будучи представителем акимата, не может добиться выполнения задачи привычными методами и грозит бумажной «служебкой». Говоря простым языком, система дает сбой на этапе передачи задачи от кабинета к лопате. И пока бумаги кочуют из кабинета в кабинет, кусты продолжают захватывать двор.

Это важный момент! Получается, что Зинаида Казакова не зря обвиняет райакимат в бездействии. Ведь если куратору не подчиняются подрядчики, а повлиять на них можно только следующей бумагой, то это и есть та самая бюрократическая карусель, которая сводит на нет все реформы «слышащего государства».

«Туран КММ»: в чем его ответственность?

Понимая, что узел завязался где-то на уровне исполнения, мы обратились напрямую в КГУ «Туран КММ» к ответственному лицу по обрезке лигуструма, который дал нам следующий ответ: «По графику сейчас ведутся работы в четвертом микрорайоне». И пообещал с бригадой приехать посмотреть на состояние ландшафта.

Пока же мы можем констатировать факт: работники физически не доехали до заявительницы. Но возникает справедливый вопрос к организации: сколько нарядов должно скопиться, чтобы обычная стрижка кустов превратилась в «аврал»? Действительно ли город захлестнул вал заявок, или мы имеем дело с банальным отсутствием планирования?

Любой садовод знает, что уход за зелеными насаждениями — это сезонная работа. Лигуструм не начинает расти внезапно, как сорняк после дождя. Его рост прогнозируем. Составить график объезда адресов, закрепленных за бригадами, и утвердить его весной, что может быть проще?

Однако, судя по ситуации на улице Мангельдина, 44, становится очевидно: система работает в режиме «тушения пожаров».

Детская площадка: вопрос без срока давности

В своем обращении Зинаида Казакова упомянула и второй важный для двора пункт: состояние детской площадки. Там пообещали «посмотреть», а когда — неизвестно.

Детская площадка — это не кусты, а безопасность детей! Ржавые качели, сломанные железные стены футбольного поля или поврежденное покрытие могут привести к травмам. И здесь формулировка: «Посмотрим!» — звучит особенно цинично.

Хроника обещаний: с апреля до бесконечности

Давайте восстановим хронологию этого маленького дворового кризиса, которая наглядно показывает пропасть между словом и делом.

Апрель 2025 года: жителям обещают провести обрезку лигуструма. Работы нет.

Лето-осень 2025 года: Зинаида Прокофьевна регулярно звонит на линию 109. Присваивают номера обращений. Результат нулевой.

Зима 2025-2026 годов: сезон, когда стрижку не проводят, но и «окно возможностей» для планирования весенних работ упущено.

Весна 2026 года: жительница обращается к депутату. Акимату дают сигнал. Приезжают рабочие, но вырезают только сухостой на деревьях.

6 мая 2026 года: подано письменное обращение. Акимат района Туран бездействует, по признанию куратора, наряд просрочен.

14 мая 2026 года: куратор не может дозвониться до исполнителя. Бригады нет. Кусты не стрижены.

Четыре сезона. Больше года ожиданий. Сотни потраченных нервных клеток пожилого человека.

Что такое «слышащее государство» на практике?

В последние годы мы часто слышим о концепции «слышащего государства». Звучит красиво.

Предполагается, что чиновник — это сервисный менеджер, задача которого оперативно и качественно решать проблемы граждан. Но во дворе на улице Мангельдина мы видим глухоту, прикрытую вежливыми отписками.

Ведь никто не нахамил Зинаиде Прокофьевне. Ей не сказали: «Нет». Ей говорили: «Да, конечно», «Завтра», «На следующей неделе», «Бригада в пути». Эта форма вежливого саботажа страшнее прямого отказа. Прямой отказ можно обжаловать. А бесконечное «завтра» превращает человека в заложника ожидания.

Открытый вопрос властям

Мы надеемся, что Алмас, осознав важность момента, завершит процедуру контроля и добьется, чтобы результат увидели не только в отчетах, но и во дворе жилого дома.

Эта история — не просто рассказ про куст. Это небольшой, но показательный пример того, как выстроен диалог между жителями и местной властью. Хочется спросить уже без громких обвинений, а с искренней надеждой на понимание: возможно ли в будущем сделать так, чтобы подобные просьбы не растягивались на годы? Может быть, пришло время немного скорректировать алгоритм, добавить чуть больше контроля на завершающем этапе и чуть меньше бюрократических прослоек между жителем и исполнителем?

Ведь, согласитесь, за каждым таким обращением стоит конкретный человек, его быт и вера в то, что о нем помнят. А мы будем следить за дальнейшим ходом событий.

Жанна Курманбекова

P.S. Пока верстался номер…

Хорошие новости иногда приходят прямо во время работы над материалом. Буквально перед тем, как отправить номер в печать, поступил телефонный звонок. На проводе была наша героиня Зинаида Казакова.

«Приехали! Приехала бригада с пилами и кусторезами. Начали обрабатывать лигуструм!» — сообщила она.

Человек, который больше года обивал пороги, звонил в службу 109, писал в различные инстанции и уже почти потерял надежду, наконец увидел результат. Двор преображается на глазах. Заросли, которые годами копили мусор и закрывали обзор, наконец-то приводят в порядок.

Справедливости ради, мы не знаем точно, что именно стало решающим толчком. Возможно, куратор Алмас все-таки дозвонился до исполнителей или его служебная записка возымела действие. Возможно, в «Туран КММ» оперативно отреагировали на наш журналистский запрос. А может быть, все звенья одной цепи просто совпали в нужный момент. Но факт остается фактом: работа началась.

Эта маленькая победа вселяет надежду, что даже самые «вечнозеленые» проблемы можно решить, когда к ним приковано внимание. Хочется верить, что вслед за кустами на улице Мангельдина, 44 преобразятся и другие дворы, жители которых сегодня все еще ждут своего «завтра». И пусть эта история станет для них примером: сдаваться не стоит!