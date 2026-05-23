В Туранском районе продолжается масштабное благоустройство улиц

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Туранском районе продолжается системная работа по созданию комфортной и безопасной городской среды. Одним из приоритетных направлений остаётся развитие пешеходной инфраструктуры и строительство тротуаров.

В 2025 году в районе на 36 улицах были построены тротуары общей протяжённостью 21,1 километра. Это позволило создать более удобные условия для ежедневного передвижения жителей, улучшить внешний облик улиц и повысить безопасность пешеходов.

В 2026 году планируется строительство тротуаров ещё на 24 улицах общей протяжённостью 21,8 километра. В настоящее время работы уже начаты и ведутся поэтапно.

Реализация данных проектов направлена на дальнейшее развитие инфраструктуры района, повышение качества жизни населения и формирование современной комфортной городской среды.

