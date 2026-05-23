Невидимая работа Шымкентского зоопарка

Мы привыкли воспринимать зоопарк как место для прогулок. Дорожки, вольеры, таблички с названиями — все кажется простым и само собой разумеющимся.

Но сегодня мы заглянем туда, куда обычный посетитель не попадает: в библиотеку, где книги помнят основание зоопарка, в научный отдел, который делает науку доступной даже первоклассникам, и в ветеринарный кабинет, где каждый день решается, будет ли животное здорово. Попутно заглянем в самую интересную часть зоопарка — террариум.

Террариум: под светом ультрафиолета

Сегодня мы попадаем в помещение, где воздух ощутимо теплее и влажнее. Здесь пахнет нагретым камнем, тропической зеленью и едва уловимо — водой из бассейнов. Это секция террариума, которую с 1987 года — почти четыре десятилетия — возглавляет Раиса Долгова.

Если и есть в зоопарке человек, знающий о рептилиях абсолютно все, то это она. Раиса встречает гостей спокойно и деловито, попутно проверяя температуру в одном из террариумов.

«Холоднокровные — это не значит бесчувственные. Просто тепло им нужно получать извне, и наша задача — дать его в правильном количестве», — говорит она.

Коллекция секции выстроена по принципу «от мала до велика», и это не просто фигура речи. Наше знакомство началось с самого маленького и интересного животного — йеменского хамелеона. Его глаза двигаются независимо друг от друга, кажется, что он смотрит одновременно и на тебя, и куда-то в сторону. Так и есть: один глаз может следить за потенциальной добычей, а второй — за приближающимся хищником. Эта способность делает хамелеона практически неуязвимым для внезапных атак. А дальше происходит маленькое чудо. Стоит насекомому оказаться в поле зрения, как хамелеон выбрасывает язык на расстояние, превышающее длину его собственного тела, и хватает добычу за долю секунды. Раиса поясняет: кончик языка работает, как присоска, а скорость броска такова, что человеческий глаз едва успевает за этим уследить. Посетители, особенно дети, замирают перед этим террариумом надолго.

Библиотека: две с половиной тысячи миров

Далее мы попадаем в отдаленное крыло административного корпуса, где шаги становятся тише, а в воздухе пахнет бумагой и временем. Здесь располагается библиотека Шымкентского зоопарка.

Хозяйка этого книжного царства — Лаззат Бекетанова, женщина с мягкой улыбкой и внимательным взглядом человека, прочитавшего не одну тысячу книг. Она работает здесь с 1994 года — более 30 лет — и помнит библиотеку еще совсем маленькой, всего в пару стеллажей у стены. Сейчас в фонде насчитывается две с половиной тысячи изданий, и это число продолжает расти.

Фонд разделен на несколько тематических блоков, каждый из которых обслуживает свою аудиторию. Основу, разумеется, составляет научная литература: зоология, ботаника, ветеринария, экология — все, что помогает сотрудникам понимать своих подопечных на глубоком, профессиональном уровне. Но библиотека не была бы живой, если бы ограничивалась только учебниками и справочниками. На отдельных полках стоит художественная литература, и это не просто украшение. Бывает, что после тяжелого дня биологу хочется переключиться, и тогда на помощь приходят рассказы о природе, написанные мастерами слова, — от Пришвина до Даррелла.

Особая гордость коллекции — полное собрание «Красных книг». Некоторые издания уже сами по себе стали библиографической редкостью и представляют собой не только научную, но и историческую ценность.

Во вторник, среду и четверг библиотека превращается в учебный класс. Биологи собираются на мини-занятия: кто-то приходит, чтобы узнать о новом методе обогащения среды, кто-то повторяет анатомию перед плановой процедурой, а кто-то просто хочет освежить в памяти повадки конкретного вида, перед тем как начать с ним работать.

Пополняется фонд тремя путями. Что-то библиотека покупает: Лаззат тщательно отслеживает новые издания и заказывает то, что действительно нужно специалистам. Что-то преподносят в дар: бывает, посетители, узнав о существовании

библиотеки, приносят книги из личных собраний. А чем-то обмениваются с другими зоопарками.

Этот обмен — особая традиция, существующая десятилетиями. Зоопарк отправляет дубликаты или собственные наработки, а взамен получает редкие издания, которых не найти в открытой продаже. Так, книга за книгой и пополняется книжный шкаф, превращаясь в настоящее сокровище.

К юбилеям зоопарк выпускал собственные брошюры — это небольшие, но теплые, тщательно подготовленные издания к 30-летию и 35-летию. В них собраны редкие фотографии, воспоминания сотрудников, а также рассказана история создания и развития зоопарка. Теперь эти брошюры —

библиографическая редкость, в библиотеке их берегут особенно трепетно.

Научно-методический отдел: мост между наукой и улыбкой

Из тихой библиотеки мы перемещаемся в кабинет, где на стенах висят карты, схемы и яркие плакаты.

Здесь царит Багдат Амзебек — заведующий научно-методическим отделом, энергичный человек, который говорит быстро, много и с неизменным энтузиазмом. Его отдел — это, по его собственному выражению, связующий мост между сложной наукой и простым посетителем, который пришел в зоопарк просто хорошо провести время.

Главные задачи отдела — просветительская работа и проведение экскурсий. Звучит просто, но за этой формулировкой скрывается огромный пласт ежедневного труда. Информационные таблички, которые посетители читают у вольеров, карты на территории зоопарка, буклеты и путеводители — все это создается здесь. Багдат рассказывает, что написать текст на табличку — целое искусство.

Нужно уместить интересные факты в несколько строк, сделать их понятными для ребенка и одновременно не слишком примитивными для взрослого, проверить каждую цифру и каждый термин. Иногда над одной табличкой работают несколько дней: спорят о формулировках, сверяют информацию с научными источниками, показывают черновики коллегам.

Научно-методический отдел постоянно находится на связи со школами города. Это реальный график взаимодействия: сотрудники выезжают в учебные заведения с мини-лекциями, привозят с собой наглядные материалы, а иногда даже переносные контейнеры с безопасными животными.

Для детей встреча с живым существом, которое можно рассмотреть вблизи, пока специалист рассказывает о его повадках, становится настоящим событием. После таких визитов в зоопарк обычно приходит целая волна юных посетителей, которые уже знают, куда идти и на кого смотреть.

Помимо лекций, отдел устраивает квизы и викторины: соревновательный элемент помогает удерживать внимание и превращает обучение в игру. Детям, как говорит Багдат, это невероятно интересно, а благодарные учителя потом звонят и просят приехать еще.

Но работа отдела не ограничивается только общением с публикой. Именно биологи научно-методического отдела занимаются обогащением среды — тем самым волшебством, которое превращает простое пространство вольера в интересный и стимулирующий мир. Они придумывают игрушки-головоломки, меняют расположение кормушек, вносят новые элементы — бревна, камни, ветви. Им нужно думать, как животное, чтобы понять, что именно вызовет у него интерес и не даст скучать.

Еще одна важнейшая функция отдела — обмен знаниями с другими зоопарками как казахстанскими, так и зарубежными. Багдат называет это «профессиональной дипломатией». Сотрудники переписываются с коллегами, делятся опытом, обсуждают сложные случаи, перенимают удачные практики. Если где-то в другом городе разработали новый метод кормления или лечения, то об этом обязательно узнают в Шымкенте. И наоборот: наработки местных специалистов нередко уезжают в другие зоопарки. Так складывается единая сеть профессионалов, объединенных общей целью: сделать жизнь животных в неволе максимально комфортной, долгой и здоровой.

Ветеринарная служба: когда болит у зверя

Здесь работает команда, без которой зоопарк не прожил бы и недели: главный ветеринарный врач, он же заведующий, несколько ветврачей, фельдшер и дезинфектор.

О своем отделе рассказывает Шухрат Юлдашев — один из ветеринарных врачей, человек с крепкими руками и очень спокойным голосом.

Нагрузка распределена так, что на каждого врача приходится по две секции зоопарка. Казалось бы, немного, но за этим стоит колоссальный объем работы. Ежедневно, а иногда и по два-три раза в день, врачи обходят свои владения. Утром — первичный осмотр: все ли проснулись, все ли вышли поесть, нет ли видимых признаков нездоровья. В середине дня — более детальный обход, иногда с термометрией или наблюдением за конкретным животным. Вечером — финальный обход, чтобы убедиться, что все легли спать без происшествий. И так каждый день, без выходных и праздников.

Пациенты совершенно разные: не только по размеру или виду, но и по отношению к врачам. Лемуры, например, относятся к медперсоналу на удивление спокойно. А вот некоторые другие виды, особенно приматы и отдельные хищники, могут проявлять откровенную агрессию при виде людей в медицинской униформе.

Есть история про одну из самых сложных операций последнего времени архару-муфлону, горному барану с великолепными закрученными рогами. Животное сломало ногу, ситуация была критической. Кости у копытных срастаются тяжело, а если неправильно наложить гипс, то животное может навсегда остаться хромым. Ветеринарная команда работала несколько часов подряд.

Пришлось буквально по крупицам собирать костные обломки, фиксировать их в правильном положении, накладывать гипс. После операции архара перевели в отдельный вольер, где он мог лежать, не тревожа больную ногу, и начали курс восстановления. Ставили капельницы, каждые несколько часов проверяли состояние гипса. Кормили по специальной диете. И постепенно, шаг за шагом, муфлон пошел на поправку. Сейчас он уже вернулся в общий вольер и, по словам Шухрата, носится по склонам не хуже прежнего. Для ветеринарной команды такие истории — главная награда за труд.

Работа местных ветврачей — это не только лечение уже возникших болезней, но и профилактика. Плановые осмотры, вакцинации, анализы, контроль за качеством кормов — все это рутина, которая не видна посетителю, но именно она обеспечивает то, что животные в зоопарке живут долго и чувствуют себя хорошо.

А еще есть дезинфектор — человек, который следит за чистотой и отсутствием патогенных микроорганизмов во всех уголках хозяйства. Его работа столь же незаметна, сколь и важна: одна необработанная поверхность может стать источником инфекции, которая за сутки разнесется по всему зоопарку.

К финишу нашего путешествия…

Вот и подошла к концу наша прогулка по секциям. Возвращаясь на центральную аллею, понимаешь главное: Шымкентский зоопарк — это не просто дорожки и вольеры, а огромная, слаженная работа десятков людей, для которых забота о животных стала делом всей жизни.

За каждым дремлющим львом, за каждым важным хамелеоном, за каждой спасенной ногой архара стоят они — те, кто приходит сюда засветло и уходит затемно, не ожидая благодарности. И это, пожалуй, самый теплый и важный факт из всех, что прозвучали сегодня.

Жанна Курманбекова