Жителям Шымкента напомнили о правилах проведения Курбан айта

В этом году священный праздник Курбан айт будет отмечаться с 27 по 29 мая.

В связи с этим на территории города в целях обеспечения безопасности пищевой продукции запрещаются незаконная продажа и забой сельскохозяйственных животных без соответствующих документов и регистрации, в том числе в автомобилях и на территории частных домовладений.

При распределении мяса жертвенных животных нуждающимся необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, включая наличие холодильного оборудования и средств индивидуальной защиты.

Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности и ветеринарно-санитарные нормы при совершении жертвоприношения, а также использовать только специализированные пункты забоя животных, имеющие соответствующие ветеринарные документы.

В дни празднования Курбан айта будут функционировать следующие пункты забоя: «Kz Meat Farm», «Казыгурт БРБ» АПК и ТОО «Байтерек Агро».

Перечень официальных пунктов забоя животных в Шымкенте:

1. «Kz Meat Farm»

Адрес: Каратауский район, мкр. Бозарык-3, участок №1989

Руководитель: С. Гултараев

Тел.: 8 701 392 83 09

2. «Казыгурт БРБ»

Адрес: Енбекшинский район, ул. Капал батыра, дом №12/1

Руководитель: М. Алдабергенов

Тел.: 8 701 819 25 40

3. ТОО «Байтерек Агро»

Адрес: Каратауский район, жилой массив Сайрам, ул. Махмут ата, участок №72

Руководитель: Ф. Бегметов

Тел.: 8 778 122 31 11.