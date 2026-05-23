Жителям Шымкента напомнили о правилах проведения Курбан айта

Редактор Юлия Машковская
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В этом году священный праздник Курбан айт будет отмечаться с 27 по 29 мая.

В связи с этим на территории города в целях обеспечения безопасности пищевой продукции запрещаются незаконная продажа и забой сельскохозяйственных животных без соответствующих документов и регистрации, в том числе в автомобилях и на территории частных домовладений.

При распределении мяса жертвенных животных нуждающимся необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, включая наличие холодильного оборудования и средств индивидуальной защиты.

Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности и ветеринарно-санитарные нормы при совершении жертвоприношения, а также использовать только специализированные пункты забоя животных, имеющие соответствующие ветеринарные документы.

В дни празднования Курбан айта будут функционировать следующие пункты забоя: «Kz Meat Farm», «Казыгурт БРБ» АПК и ТОО «Байтерек Агро».

Перечень официальных пунктов забоя животных в Шымкенте:

1. «Kz Meat Farm»
Адрес: Каратауский район, мкр. Бозарык-3, участок №1989
Руководитель: С. Гултараев
Тел.: 8 701 392 83 09

2. «Казыгурт БРБ»
Адрес: Енбекшинский район, ул. Капал батыра, дом №12/1
Руководитель: М. Алдабергенов
Тел.: 8 701 819 25 40

3. ТОО «Байтерек Агро»
Адрес: Каратауский район, жилой массив Сайрам, ул. Махмут ата, участок №72
Руководитель: Ф. Бегметов
Тел.: 8 778 122 31 11.

