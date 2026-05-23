Шымкентский школьник получил приглашения от 23 зарубежных университетов

Выпускник школы-гимназии №1 имени А. Пушкина в Шымкенте, победитель конкурса «Лучший ученик – 2025», проведённого при поддержке акимата города, Тамерлан Сыздыков продемонстрировал высокие академические достижения. По итогам участия в олимпиадах и отборочных этапах он получил приглашения от 23 зарубежных университетов.

Среди ВУЗов, направивших приглашения, — учебные заведения США, Гонконга, Австралии, а также ряда европейских стран, включая Испанию, Италию, Турцию и Великобританию.

Несмотря на широкий выбор международных предложений, Тамерлан принял решение продолжить обучение в Казахстане и выбрал Nazarbayev University.