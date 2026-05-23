Реклама
Freedom broker
На главную Анонс Шымкентский школьник получил приглашения от 23 зарубежных университетов

Шымкентский школьник получил приглашения от 23 зарубежных университетов

-
Редактор Юлия Машковская
-
23
Тамерлан Сыздыков
Фото пресс-службы акима Шымкента

Выпускник школы-гимназии №1 имени А. Пушкина в Шымкенте, победитель конкурса «Лучший ученик – 2025», проведённого при поддержке акимата города, Тамерлан Сыздыков продемонстрировал высокие академические достижения. По итогам участия в олимпиадах и отборочных этапах он получил приглашения от 23 зарубежных университетов.

Среди ВУЗов, направивших приглашения, — учебные заведения США, Гонконга, Австралии, а также ряда европейских стран, включая Испанию, Италию, Турцию и Великобританию.

Несмотря на широкий выбор международных предложений, Тамерлан принял решение продолжить обучение в Казахстане и выбрал Nazarbayev University.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.