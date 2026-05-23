Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество В Шымкенте прошёл международный мастер-класс с участием немецких врачей

В Шымкенте прошёл международный мастер-класс с участием немецких врачей

-
Редактор Юлия Машковская
-
16
Фото пресс-службы акима Шымкента

В городской клинической больнице №1 Шымкента состоялся международный мастер-класс, посвящённый применению метода эндоваскулярной катетерной эмболизации (ЭКА) при лечении остеоартроза.

Участие в мероприятии принял профессор из Германии Аттила Ковач. Он обменялся опытом со специалистами из Алматы, Караганды и Шымкента, а также рассказал о современных подходах к лечению заболеваний суставов.

В рамках практической части врачи продемонстрировали различные методы феморального доступа и провели малоинвазивные операции трём жителям Шымкента. Процедуры были направлены на снижение болевого синдрома в коленных суставах.

Во время мастер-класса специалисты обсудили преимущества метода ЭКА, современные методы лечения остеоартроза и критерии отбора пациентов для проведения подобных вмешательств.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.