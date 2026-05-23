В Шымкенте прошёл международный мастер-класс с участием немецких врачей

В городской клинической больнице №1 Шымкента состоялся международный мастер-класс, посвящённый применению метода эндоваскулярной катетерной эмболизации (ЭКА) при лечении остеоартроза.

Участие в мероприятии принял профессор из Германии Аттила Ковач. Он обменялся опытом со специалистами из Алматы, Караганды и Шымкента, а также рассказал о современных подходах к лечению заболеваний суставов.

В рамках практической части врачи продемонстрировали различные методы феморального доступа и провели малоинвазивные операции трём жителям Шымкента. Процедуры были направлены на снижение болевого синдрома в коленных суставах.

Во время мастер-класса специалисты обсудили преимущества метода ЭКА, современные методы лечения остеоартроза и критерии отбора пациентов для проведения подобных вмешательств.