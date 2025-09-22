Alash Pride 112 — октагон, где не знают слабости

Alash Pride 112 превратил арену в кипящий вулкан. Жёсткие удары, стальные нервы и характер — именно этим запомнится турнир. Атмосфера держала зрителей в напряжении весь вечер.

Зал взорвался, когда в октагон вышел Нариман Калматаев. Уверенность, скорость, стратегия — всё было на его стороне. Он сразу задал темп, прессинговал соперника и продемонстрировал высокий уровень подготовки.

Нариман Калматаев, боец: «Все понравилось, бой отличный. Соперник был достойный. Второй раз участвую в поединке».

Alash Pride 112 подарил зрителям непредсказуемые бои во всех категориях. В лёгком и в тяжёлом весе — никто не хотел уступать. Каждый поединок был проверкой характера и силы духа.

Бекдаулет Камарбек, боец: «Бой мощный, это мой второй бой. Победа наша. Большое спасибо».

Каждый удар сопровождался ревом толпы. Каждый нокаут — взрывом эмоций. Атмосфера турнира была наполнена адреналином и ощущением настоящей битвы.

Alash Pride 112 стал вечером, где решали не слова, а удары. Здесь каждый поединок — на пределе, а победа досталась тем, кто оказался готов идти до конца.