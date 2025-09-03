Проект «Таза Қазақстан» стал доброй традицией жителей Кентау

В Кентау в рамках общенационального проекта «Таза Қазақстан» каждую неделю проходят экологические акции. К ним активно присоединяются и взрослые, и дети. Цель мероприятий сделать город чище и приучить жителей к бережному отношению к окружающей среде.

Организаторы подчёркивают: «Таза Қазақстан» это не разовая акция, а системная работа. В городе налажена традиция каждую субботу выходить на уборку улиц, дворов и парков. К мероприятию подключаются школьники, волонтёры, работники организаций и коммунальные службы.

Благодаря такому взаимодействию удаётся охватить всё больше территорий и вовлекать в акцию новые группы горожан. Постепенно уборка становится привычкой, а сам проект частью общественной жизни города.

Самат Садинов, депутат городского маслихата г. Кентау: «В нашем городе каждую субботу волонтёры выходят на уборку в рамках проекта Таза Казахстан. Участие принимает не только молодёжь, но и взрослые, работники организаций, педагоги, родители. Мы также проводим программы в виде соревнований для детей, где ребята очищают дворы и улицы. Это помогает воспитывать экологическую культуру, чувство ответственности и любовь к родному городу. Я считаю, что такие мероприятия объединяют жителей и формируют у подрастающего поколения правильное отношение к труду и чистоте».

Особое внимание уделяют детям. Для них придумали необычный формат «Один мешок мусора — одно мороженое». Ребята с удовольствием собирают мусор, вырывают сорняки и приводят в порядок дворы. Такой игровой подход не только заинтересовал малышей, но и стал способом вовлечь их в заботу об экологии города.

Султан Азат, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Кентау: «Основная цель этих мероприятий — привить любовь к чистоте и воспитать подрастающее поколение. Ведь порядок начинается с чистоты, и очень важно, чтобы у детей формировался патриотизм через заботу о своём дворе и родной земле».

Наряду с жителями активно трудятся и коммунальные службы. В Кентау обновили парк спецтехники: на линии появились современные машины для полива, уборки и благоустройства. Новая техника заметно облегчила труд сотрудников, а также ускорила выполнение задач по наведению порядка в городе.

Самат Серикбаев, заместитель директора ТОО «Жасыл қала»: «Сегодня у нас в штате более 100 сотрудников, и каждый день они трудятся над благоустройством города. С приходом новой техники машин для полива, уборки и специального оборудования работа стала намного эффективнее. Мы можем одновременно выполнять несколько задач: очищать улицы, подметать дворы, поливать зеленые зоны, вывозить мусор. Благодаря этому уборка проходит быстрее, а качество работы выросло».

По словам организаторов, такие акции позволяют объединить усилия горожан и коммунальных служб. Жители всё активнее подключаются к уборке улиц, а подрастающее поколение получает первый опыт заботы о природе и родном городе. В Кентау уверены: чистота начинается с каждого, а проект Таза Казахстан постепенно превращается в добрую традицию, меняющую облик города к лучшему.