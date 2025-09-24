В Шымкенте полиция информирует население о новой норме в законодательстве

В городе Шымкенте сотрудники полиции ведут активную разъяснительную работу среди населения, касающуюся изменений в законодательстве, вступивших в силу с 12 июля текущего года.

Новая норма направлена на обеспечение общественной безопасности и поддержание порядка, при этом акцентируется внимание на том, что запрет не нарушает права и свободы граждан, включая право на свободу вероисповедания.

Согласно изменениям, в общественных местах запрещается ношение одежды, которая затрудняет или делает невозможным распознавание лица.

Это касается в первую очередь различных видов масок, никабов и иной одежды, полностью закрывающей лицо.

При этом полицейские отдельно подчеркивают, что хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие предметы традиционной одежды, которые оставляют лицо открытым и не препятствуют идентификации личности, не подпадают под действие запрета.

Жителям города Шымкента также разъясняются предусмотренные законом исключения.

Так, запрет не распространяется на случаи ношения медицинских масок или иных средств защиты, необходимых по состоянию здоровья, а также использование одежды, прикрывающей лицо, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, допускается закрытие лица в рамках исполнения служебных обязанностей или при участии в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, где это является частью формы или традиции.

Представители полиции города Шымкента подчеркивают, что основной целью нововведений является именно обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений, связанных с возможным использованием одежды, скрывающей лицо, в противоправных целях.

Разъяснительная работа проводится в формате встреч с жителями, бесед, распространения информационных материалов и консультаций.

Особое внимание уделяется тому, чтобы каждый гражданин понимал: новые требования носят не ограничительный, а превентивный характер и направлены на укрепление общественного порядка, повышение уровня доверия и взаимного уважения в обществе.