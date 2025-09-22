22 жителя Шымкента привлечены к ответственности за нарушения закона

Прокуратурой Аль-Фарабийского района города Шымкента в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» проведены рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

В ходе оперативных действий на территории района из заведений общественного питания, в том числе ресторанов и кафе, изъято 18 баллонов с веселящим сильнодействующим газом, а также 107 шаров, предназначенных для его распространения.

Данный вид продукции представляет потенциальную угрозу здоровью граждан, особенно среди молодежи, и потому его использование в развлекательных целях находится под строгим запретом.

По результатам рейдовых мероприятий к административной ответственности привлечены 22 лица, допустившие нарушения действующего законодательства.

В отношении нарушителей составлены протоколы, материалы переданы в уполномоченные органы для принятия предусмотренных законом мер.

Жителям города Шымкента разъяснено, что в кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях внесены изменения и дополнения, усиливающие ответственность за употребление наркотических и психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ в немедицинских целях.

Теперь подобные действия влекут за собой наказание в виде штрафа в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до десяти суток.

Прокуратура города Шымкента обращает внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства и призывает проявлять бдительность.

Использование опасных веществ ради кратковременного удовольствия может повлечь за собой не только юридическую ответственность, но и серьёзный ущерб здоровью.

Органы прокуратуры совместно с другими государственными структурами и впредь будут проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка и защиту правопорядка в городе.

Обеспечение законности и безопасности жителей остаётся одной из приоритетных задач прокуратуры Шымкента, которая продолжает последовательную работу по предупреждению правонарушений и защите интересов общества.