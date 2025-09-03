В Шымкенте судебные документы стали доступны в электронном формате

В Шымкенте, как и в других регионах Казахстана, для повышения удобства граждан и снижения административных барьеров в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства был внедрён современный онлайн-сервис «Кабинет сторон».

Этот цифровой инструмент значительно упрощает взаимодействие участников исполнительных производств с государственными органами, позволяя решать множество вопросов в дистанционном формате.

Чтобы воспользоваться сервисом, жителям Шымкента и всей страны необходимо пройти регистрацию на официальном сайте aisoip.adilet.gov.kz или установить мобильное приложение ADILET.

После авторизации в личном кабинете открывается доступ ко всем функциям «Кабинета сторон», которые помогают контролировать исполнение судебных решений без необходимости личных визитов к судебным исполнителям.

Через сервис граждане Шымкента могут:

— ознакомиться с материалами исполнительного производства,

— отслеживать этапы и сроки исполнения,

— направлять обращения и заявления в электронном формате,

— получать уведомления и документы дистанционно,

— проверять данные судебного исполнителя и его рейтинг,

— скачивать вложенные документы в формате PDF,

— а также производить оплату задолженности онлайн.

Данный инструмент внедрён для того, чтобы повысить прозрачность и эффективность работы органов исполнительного производства.

В Шымкенте отмечают, что «Кабинет сторон» позволяет существенно экономить время как граждан, так и государственных служащих, исключает необходимость неоднократных личных обращений и минимизирует человеческий фактор.

Кроме того, благодаря сервису жители Шымкента получают возможность контролировать ход исполнительных дел в любое время суток.

Круглосуточная доступность платформы делает её особенно востребованной среди работающих граждан, которым сложно посещать государственные органы в рабочее время.

В прокуратуре и судебных органах подчеркивают, что цифровизация подобных процессов — важный шаг в развитии системы электронного правительства, которая направлена на удобство и правовую защищённость граждан.

«Кабинет сторон» стал одним из эффективных инструментов, позволяющих жителям Шымкента и всей страны быстрее решать важные вопросы и своевременно исполнять свои обязательства.