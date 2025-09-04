В Шымкенте запущен ИИ-агент для бесплатных юридических консультаций

Министерство юстиции Республики Казахстан сообщило о запуске нового цифрового проекта — агента на основе искусственного интеллекта, разработанного для повышения доступности правовой информации среди населения.

Этот проект стал частью программы по цифровой трансформации, направленной на упрощение взаимодействия граждан с государственными органами и расширение возможностей получения бесплатной юридической поддержки.

Агент-искусственный интеллект создан для того, чтобы жители страны могли оперативно получать первичную консультацию по различным вопросам, связанным с законодательством Республики Казахстан.

С его помощью пользователи смогут уточнить порядок применения отдельных статей законов, а также получить разъяснения о своих правах и обязанностях.

Особое внимание внедрению проекта уделяется в регионах, в том числе в Шымкенте. Здесь цифровой сервис рассматривается как удобный инструмент для горожан, которым часто необходимы быстрые юридические консультации без посещения государственных органов или частных юристов.

Жители Шымкента смогут обращаться к агенту-ИИ по самым разным вопросам.

Например, если возникла необходимость узнать порядок взыскания алиментов, права работников при задержке заработной платы или условия расторжения трудового договора.

Также агент-ИИ поможет разобраться с проблемами кредитных обязательств, начислением штрафов, заключением или расторжением договоров аренды.

Сервис интегрирован в информационно-правовую систему «Әділет» и систему «Е-заң көмегі».

Эти платформы уже давно используются жителями Казахстана, включая пользователей в Шымкенте, где они востребованы среди студентов, предпринимателей, представителей бизнеса и обычных граждан.

В министерстве юстиции подчеркивают, что внедрение нового цифрового инструмента позволит разгрузить специалистов, работающих в сфере права, и обеспечить граждан более быстрым доступом к информации.

Использование искусственного интеллекта исключает человеческий фактор и минимизирует риск ошибок, что делает процесс предоставления консультаций максимально объективным и прозрачным.

Таким образом, новый проект министерства юстиции имеет важное значение не только для всей страны, но и для таких крупных и динамично развивающихся городов, как Шымкент.

Благодаря агенту-ИИ жители смогут получать правовую помощь в удобное время, без дополнительных затрат и очередей, что повышает уровень доверия к цифровым услугам и укрепляет правовую систему Казахстана.