В Шымкенте запущен ИИ-агент для бесплатных юридических консультаций

Министерство юстиции Республики Казахстан сообщило о запуске нового цифрового проекта — агента на основе искусственного интеллекта, разработанного для повышения доступности правовой информации среди населения.
Этот проект стал частью программы по цифровой трансформации, направленной на упрощение взаимодействия граждан с государственными органами и расширение возможностей получения бесплатной юридической поддержки.
Агент-искусственный интеллект создан для того, чтобы жители страны могли оперативно получать первичную консультацию по различным вопросам, связанным с законодательством Республики Казахстан.
С его помощью пользователи смогут уточнить порядок применения отдельных статей законов, а также получить разъяснения о своих правах и обязанностях.
Особое внимание внедрению проекта уделяется в регионах, в том числе в Шымкенте. Здесь цифровой сервис рассматривается как удобный инструмент для горожан, которым часто необходимы быстрые юридические консультации без посещения государственных органов или частных юристов.
Жители Шымкента смогут обращаться к агенту-ИИ по самым разным вопросам.
Например, если возникла необходимость узнать порядок взыскания алиментов, права работников при задержке заработной платы или условия расторжения трудового договора.
Также агент-ИИ поможет разобраться с проблемами кредитных обязательств, начислением штрафов, заключением или расторжением договоров аренды.
Сервис интегрирован в информационно-правовую систему «Әділет» и систему «Е-заң көмегі».
Эти платформы уже давно используются жителями Казахстана, включая пользователей в Шымкенте, где они востребованы среди студентов, предпринимателей, представителей бизнеса и обычных граждан.
В министерстве юстиции подчеркивают, что внедрение нового цифрового инструмента позволит разгрузить специалистов, работающих в сфере права, и обеспечить граждан более быстрым доступом к информации.
Использование искусственного интеллекта исключает человеческий фактор и минимизирует риск ошибок, что делает процесс предоставления консультаций максимально объективным и прозрачным.
Таким образом, новый проект министерства юстиции имеет важное значение не только для всей страны, но и для таких крупных и динамично развивающихся городов, как Шымкент.
Благодаря агенту-ИИ жители смогут получать правовую помощь в удобное время, без дополнительных затрат и очередей, что повышает уровень доверия к цифровым услугам и укрепляет правовую систему Казахстана.