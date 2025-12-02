220 тыс. гектаров земель вернули государству в Туркестанской области

С начала года в Туркестанской области с помощью специальной мониторинговой группы государству вернули около 220 тысяч гектаров сельхозземель.

Во время проверок выяснилось, что почти 4 тысячи землепользователей не оформили 372,6 тысячи гектаров пастбищ.

Ергали Тылеген, руководитель управления земельных отношений Туркестанской области:

«План по возврату земель реализуется в двух направлениях. Первое- совместная работа с земельной инспекцией по республиканскому плану, который предусматривает возврат 110 тысяч гектаров. Второе направление-это возвращение 372 тысяч гектаров, выявленных рабочей группой. На сегодняшний день районы и города полностью выполнили республиканский план».

В прошлом году жителям области не хватало общественных пастбищ. Был запрос на 608 тысяч гектаров земли. В этом году потребность снизилась до 539 тысяч гектаров. В регионе также продолжают вводить новые земли в сельхозоборот. Из запланированных 145 тысяч гектаров уже освоили 110 тысяч. В оборот включили и пашню, и пастбища

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«Поручаю обеспечить полное выполнение плана, утверждённого на 2025 год. Необходимо активизировать работу по возврату сельскохозяйственных и пастбищных земель. По итогам этой работы вы должны ежемесячно предоставлять отчёт. Возврат пастбищ, на которых не зарегистрирован скот, должен проводиться системно. Чтобы возвращённые земли использовались открыто и эффективно, поручаю внедрять цифровые карты и инструменты искусственного интеллекта».

Всего земельный фонд региона составляет 11 млн 610 тыс. гектаров, из них более 4,5 млн гектаров — это сельскохозяйственные угодья.