Экономика под давлением: аналитики предупредили о сложном 2026 годе

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что пик инфляции в Казахстане придётся на весну 2026 года.

К концу года, по их оценке, инфляция может замедлиться и опуститься ниже 10%. На этом фоне ожидается снижение базовой ставки: аналитики считают, что регулятор постепенно будет её корректировать, и к концу года она может составить примерно 14%. Но эксперты отмечают, что это скорее оптимистичный сценарий. Основные факторы, которые повлияют на инфляцию это изменения в налоговом кодексе и тарифная политика. Сдерживающим эффектом станет планируемая заморозка тарифов.

«Помимо этого также будет принято макропредукциальное регулирование, то есть ограничение потребительских кредитов. Это также будет сдерживать негативные эффекты, так что вполне возможно, что инфляцию получится сдержать в каких-то разумных границах и достаточно быстро локализовать негативные эффекты. Но объективная как-то оценка, мне кажется, ближе к 16-16,5%», — говорит Алишер Каримов, ведущий аналитик KURSIV RESEARCH.

По оценке Евразийского банка развития, рост ВВП Казахстана по итогам этого года составит около 6%. В будущем году банк прогнозирует экономический рост на уровне 5,5%. Эксперты отмечают, в последние недели внешняя экономическая ситуация ухудшилась, а прогнозы по ценам на нефть были пересмотрены, в будущем году ожидается $52–56 за баррель. Поскольку экономика страны тесно зависит от нефтяного сектора, подобные колебания напрямую отразятся на темпах роста и наполнении бюджета.

«Большие вопросы, будет у нас экономический рост или не будет, то есть нефтедобыча сокращаться, это один из таких драйверов нашего экономического роста сейчас. Проблемы с наполнением бюджета, да у государства там 120 миллиардов долларов резервов, это ЗВР нацбанка и нацфонд, но знаете это когда, на сколько их растянут, на один год без проблем хватит, а если на два года, ну потому что 27 год это же будет прогнозой 30 долларов», — говорит Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП».

При этом средний курс тенге в будущем году, по прогнозу аналитиков банка, составит примерно 535 тенге за доллар.