Экономику Казахстана ждёт непростой год — прогнозы аналитиков

Аналитики ожидают более умеренные темпы роста, на уровне 4,8–5,4 %, поскольку прежние драйверы роста, такие нефть, внутренний спрос и бюджетные стимулы уже не будут действовать с прежней силой.

Прогнозы других финансистов более пессимистичные.

В краткосрочной перспективе аналитики ассоциации финансистов, ожидают сохранения роста ВВП на уровне около 6%, за счет увеличения добычи нефти, роста бюджетных расходов, а также активизации инфраструктурных проектов. Инфляцию прогнозируют в районе 12,5%. Казахстан по-прежнему существенно зависит от импорта, а инфляционные ожидания сохраняются. Базовая ставка, по данным АФК, в краткосрочной перспективе останется без изменений.

«В долгосрочной перспективе, мы ожидаем увеличение ВВП до уровня 4,4-4,5%.Замедление роста ВВП, во-первых, обусловлено ужесточением макропроинфляционных требований. Значительное давление могут оказать сокращение добычи нефти на месторождении тенгиз 02,17 03,04 Что касается инфляции, мы ожидаем сохранение ее показателей на уровне 11,7%», — говорит Алмат Оракбай, ведущий аналитик АФК РК.

Базовая ставка в долгосрочной перспективе, говорят аналитики, снизится до 16,5%. Финансист Армай Бейсембаев считает, что в следующем году одновременно сойдутся сразу несколько факторов, которые могут оказать болезненное воздействие на экономику. Поэтому инфляция, вероятнее всего, продолжит разгоняться. На это повлият повышение НДС и последующий рост цен.

«Эффект от повышенной ставки НДС будет однозначно. Может будет постепенное, поэтапное, может быть плавное, а может быть не очень плавное повышение цены. Это точно будет. К марту месяцу как раз закончится мораторий на повышение цен на ГСМ и тарифов на ЖКХ. Цены на нефть могут быть, могут оказаться ниже, чем сейчас», — говорит Арман Бейсембаев, финансовый советник.

А значит, курс тенге может оказаться выше, чем сейчас. При этом международный валютный фонд прогнозирует замедление роста мировой экономики в будущем году до до 3,1 %. Эксперты говорят, первые итоги влияния всех внутренних и внешних факторов наша экономика вполне почувствовать уже к концу первого квартала.