Эксперты опровергли слухи о принудительном психоосвидетельствовании

В соцсетях появилось видео, где люди в медицинской форме силой заталкивают молодого мужчину в машину скорой помощи.

Авторы ролика утверждают, что это якобы связано с новыми правилами. В описании видео говорится, что с марта будущего года работодателям позволят отправлять сотрудников на принудительное психиатрическое освидетельствование. Говорится, что нововведения коснутся специалистов ответственных профессий — водителей, учителей, силовиков и других. Но даже по ролику видно, что карета скорой помощи не соответствует казахстанским стандартам, а форма «медиков» отличается от той, которую носят сотрудники отечественной медицины.

«На самом деле подобные изменения ожидаются в России. С 1 марта 2026 года там вводятся новые правила для работодателей. В частности, расширяются основания для увольнения иностранных работников, меняется порядок психиатрического освидетельствования некоторых сотрудников и вводятся обновленные нормы подъема тяжестей для несовершеннолетних», — прокомментировал портал по опровержению фейков NOFAKE.KZ