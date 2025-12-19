Ездить на электросамокатах в Казахстане будут по-новому

Сенаторы одобрили закон о профилактике правонарушений и пакет сопутствующих поправок.

Документ вводит новые требования к эксплуатации и аренде электросамокатов, усиливая контроль за альтернативным транспортом. Поводом для изменений стала аварийность. С начала года в стране зарегистрировано более 370 дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта. Какие изменения ждут владельцев и арендаторов элетросамокатов?

По новым правилам, каждый электросамокат будет иметь индивидуальный регистрационный номер. Его обязаны устанавливать как шеринговые компании, так и частные владельцы. Кроме того, предприниматели, предоставляющие электросамокаты в аренду, должны будут оформлять страхование гражданско-правовой ответственности. Эксперты отмечают, что сейчас большинство инцидентов с участием электросамокатов остаются без компенсаций, зачастую невозможно установить, кто именно управлял транспортом и была ли поездка привязана к учетной записи.

«Может он быть арендован одним человеком, а фактически использоваться совсем другим человеком. Если предложение по страхованию, в частности, будет касаться вот этих вот особенностей, если ответственность будет застрахована управляющего и подписавшего, присоединившегося к оферте путем приложения, акцептов приложений, а на самом деле будет управлять иное, там, третье лицо, то в данном случае страхование, оно, как правило, бесполезное, оно просто не будет работать», — говорит Михаил Будянский, автоэксперт.

Еще одно правило касается возраста водителей, управлять электросамокатами смогут только совершеннолетние. Передвигаться без водительских прав разрешат лишь в парках и по велодорожкам. Пункт о полном запрете движения электросамокатов по тротуарам принят не был. Но для выезда на проезжую часть потребуется водительское удостоверение. Представители шеринговых компаний уверены, что такой формат передвижения не станет популярным среди арендаторов.

«Требуются шлемы и светоотражающие одежды в ночное время. Получается, что наша средняя поездка у наших пользователей, она достигает 10 минут. И человек не будет целый день ходить со шлемом, очевидно, чтобы проехать 10 минут от работы до работы и так далее. То есть это короткие поездки, которые часто происходят даже спонтанно, какая-то встреча, какое-нибудь событие. Когда человек видит пробку, он берет электросамокат и доезжает удобно и быстро» — говорит Мусалав Алибеков, представитель компании по аренде самокатов.

В то же время предприниматели говорят, что альтернативный транспорт и связанный с ним бизнес в Казахстане фактически ограничивают уже несколько лет подряд. По их словам, новые требования могут еще больше усложнить работу отрасли. Казахстанцы разделились в оценках происходящего.

«Правильно, что отнесли к транспортному средству. Надо все виды у которых есть двигатель независимо бензиновый или электрический приравнять к транспортным средствам, поскольку участвуют в движении на дорогах и должны соблюдать ПДД»;

«Вместо развития инфраструктуры для вело и самокатов, государство тупо игнорирует альтернативный транспорт. В результате страдают не только пользователи, но и крупный бизнес»;

«Вообще их в Казахстане запретить надо, как сделали во Франции и Англии. Житья от них нет летом, осенью и весной», — пишут пользователи соцсетей.

Кроме того, шеринговые компании обяжут контролировать, где пользователи оставляют электросамокаты, а каждый транспорт оснастить устройством для измерения скорости движения. За нарушения предусмотрены штрафы в размере от 20 до 40 МРП. Документ направили на подпись к президенту.