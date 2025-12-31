Лучшие по бургерам: «CHEF’S STREET FOOD» обошел 50 заведений

В Шымкенте продолжает набирать популярность заведение уличной кухни «CHEF’S STREET FOOD». Собственное производство и уютная атмосфера делают его точкой притяжения для горожан и гостей города. Накануне праздников в заведении рассказали о секретах своего успеха.

Продуманное меню, качественные ингредиенты и авторская подача блюд создают в «CHEF’S STREET FOOD» гармонию вкуса и эстетики. Здесь удобно встречаться с друзьями и работать онлайн за чашкой кофе — гостям доступен бесплатный интернет.

Ещё одной важной особенностью заведения являются собственная пекарня и кулинария. Выбор десертов впечатляет, а свежие булочки — с пылу с жару — буквально тают во рту. В преддверии Нового года администрация заведения поздравляет горожан с праздником и приглашает провести время в уютной и тёплой обстановке.

«Мы работаем круглосуточно. У нас собственное производство — от мяса до хлеба для бургеров, а также своя выпечка. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех казахстанцев, шымкентцев и гостей “Chef’s Street Food” с наступающим Новым 2026 годом. Желаю каждому счастья, здоровья и любви»,- говорит руководитель сети Ахраржан Умаров.

Уютное место с тёплой, по-домашнему комфортной атмосферой уже успело полюбиться студентке Гулбахар Онгар. Девушка с удовольствием приходит в «CHEF’S STREET FOOD», чтобы провести время с друзьями и близкими, насладиться общением и, конечно, попробовать оригинальные десерты от заведения.

«Мне очень нравится кухня в “CHEF’S STREET FOOD” — здесь всегда всё свежее. Для меня, как для студентки, это ещё и очень выгодно: цены доступные, а качество еды отличное. Моя любимая позиция — “Монстр бургер”. Такие бургеры можно попробовать только здесь. Мы часто заказываем еду домой — доставка быстрая и отлично выручает, когда нет времени готовить»,— делится посетительница Гулбахар Онгар.

Кухня и приём заказов будут доступны и 31 декабря — в этот день «CHEF’S STREET FOOD» будут работать до 22:00. А 1 января двери заведения откроются уже в 06:00. На сегодняшний день в Шымкенте работают шесть точек сети. Вкусные бургеры доступны и жителям Алматы — там также открыта точка фастфуда.

Адрес: ул. Кожанова, 67