Шымкент сохраняет позиции одного из самых газифицированных городов страны

Наиболее высокий уровень газификации в Казахстане зафиксирован в западных регионах страны, Жамбылской области, а также в Алматы и Шымкенте.

Здесь доступ к природному газу имеют более 90% жителей. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев на пресс-конференции в СЦК.

В Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской областях и области Жетысу уровень газификации составляет от 60 до 90%. В Карагандинской, Акмолинской областях и области Улытау этот показатель пока не превышает 60%.

По словам вице-министра, в 2026 году на развитие газотранспортной системы из республиканского бюджета выделено 27,3 млрд тенге. Это позволит увеличить уровень газификации населения до 64,3% и обеспечить доступ к природному газу еще для 32 тысяч человек.

По итогам 2025 года объем потребления товарного газа в стране составил 21,3 млрд кубометров. В текущем году этот показатель, по прогнозам, вырастет до 22,3 млрд кубометров.