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На главную Анонс В аэропорту Шымкента построят вторую взлётно-посадочную полосу

В аэропорту Шымкента построят вторую взлётно-посадочную полосу

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Редактор Юлия Машковская
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Проект является важной частью программы по превращению аэропорта города в современный мультимодальный хаб международного уровня.

Прочность покрытия класса ПСН-80 обеспечит возможность приёма воздушных судов с высокой грузоподъёмностью.

Особое внимание уделено соответствию международным стандартам безопасности. Полоса будет оборудована системами, позволяющими принимать самолёты даже в условиях ограниченной или нулевой видимости, что значительно повысит регулярность и надёжность авиасообщений.

Реализация этого масштабного проекта станет ключевым этапом в развитии транспортной инфраструктуры региона и укрепит позиции Шымкента как стратегического центра воздушных перевозок.

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