В Шымкенте изъяли крупную партию поддельных подшипников, маскирующихся под продукцию известного мирового бренда.

Такие детали применяются в технике самого разного уровня. Изъятые тысячи единиц товара оценили в миллионы тенге, дело передали в суд, а небезопасную продукцию уничтожили.

Поддельные подшипники продавали в Шымкенте. Контрафактная продукция производилась под мировым брендом SKF. Крупную партию контрафакта изъяли на одном из городских складов.

«8 513 единиц контрафактной продукции. Общая сумма изъятой продукции больше 6 миллионов тенге. Продукция была изъята, материалы дела отправлены в суд. Судом было рассмотрено, и правонарушитель был привлечен к административной ответственности», — говорит Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

Подшипники используют повсюду: от велосипедов и бытовой техники до тяжёлого оборудования на заводах. Именно поэтому подделки особенно опасны: малейший производственный дефект может привести к поломке техники и даже авариям. Отличить фальсификат непросто, но возможно: у оригинальных изделий отличаются страна изготовления, фирменные подшипники SKF производятся в Италии, а также штрихкоды и маркировка.

«Здесь в оригинальной продукции штрих код ярче, в контрафакте плывет. Также есть кьюар код. Компанией было разработано приложение бесплатное и отсканировать кьюар код и узнать оригинальная продукция или нет. В контрафактной продукции кьюар кода нет», — говорит Мухтар Абдезов, начальник отдела по правам интеллектуальной собственности департамента юстиции Шымкента.

Отличается и качество изделий. Эксперты говорят, проверка изъятой продукции не проводилась, но гарантий надёжности у контрафакта нет. Вся обнаруженная партия в Шымкенте уже уничтожена, чтобы исключить попадание опасной продукции на рынок.