Путь длиною в 34 года…

16 декабря – это далеко не обычная дата в нашем календаре. Это день, когда на карте мира уверенно и окончательно появилась страна с древней историей и амбициозным будущим – Республика Казахстан.

За 32 года суверенитета мы прошли путь, который некоторые нации преодолевают столетиями: от сложнейших экономических вызовов к устойчивому развитию, от тоталитарного прошлого к созидательному настоящему.

В этой статье мы не только вспомним, с чего все начиналось, но и увидим, как отражение большого пути нации можно увидеть в судьбе одного города – Шымкента.

Исторический контекст: момент, когда мир затаил дыхание

1991 год. Мир меняется на глазах. Рушится биполярная система, а вместе с ней и одна из крупнейших империй в истории. Казахская Советская Социалистическая Республика, которая на протяжении долгих лет была «сырьевым цехом» и космодромом Союза, стояла на пороге судьбоносного выбора.

Ключевым событием, предопределившим судьбу Казахстана и окончательно разрубившим гордиев узел советской государственности, стало подписание 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений. Президенты России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Председатель Верховного Совета Беларуси (Станислав Шушкевич) констатировали, что «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Они провозгласили создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Лидер Казахской ССР Нурсултан Назарбаев изначально выступал за сохранение обновленного союзного государства. Его знаменитая идея Евразийского союза была попыткой найти цивилизованную формулу для «развода» республик с минимальными потерями. Однако после Беловежских соглашений стало ясно, что поезд ушел. Любое промедление с провозглашением собственной государственности стало бы стратегической ошибкой.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР. В тот же вечер над Кремлем был спущен красный советский флаг. Это была не только символическая точка в истории, но и начало чего-то нового, неизведанного, страшного, но многообещающего. К тому моменту Казахстан уже пять дней, как был независимым государством. Наши депутаты работали над законом о независимости именно в те часы, когда союзный центр доживал свои последние дни.

Эволюция праздника: от дня подписания закона к дню национального единства

Интересно, что восприятие 16 декабря как знаменательной даты в обществе менялось вместе со страной. Праздник был, скорее, официальным, люди были в ожидании, состоянии тревоги, надежды. Они больше думали о хлебе насущном, чем о парадах. Главным было чувство, что теперь мы сами отвечаем за свою судьбу.

С преодолением экономического кризиса, появлением тенге и становлением институтов государства День независимости начал приобретать настоящий народный размах. В Астане (ранее Нур-Султан) закладывали новые монументы, а по всей стране праздник отмечали концертами и салютами. Он стал символом состоявшегося государства.

Сегодня 16 декабря – это глубокая, многослойная дата. Это День национальной памяти и единства. Мы отдаем дань уважения тем, чьи жизни унес голод 30-х годов, кто пострадал в сталинских репрессиях, кто отстаивал свободу в декабрьских событиях 1986-го. Праздник стал мудрее, объемнее, он учит нас ценить стабильность, помнить о цене, которую заплатили предыдущие поколения за нашу независимость.

Хроника: как все происходило

Знаете ли вы, что независимость нашей республики не была провозглашена в один момент? Это результат долгого и трудоемкого процесса, в котором участвовал весь народ. Давайте вспомним!..

1990 год. Правовой фундамент. 25 октября Верховный Совет КазССР принял Декларацию о государственном суверенитете – документ, ставший основой независимости.

1991-й – год становления государства.

1 декабря состоялись первые всенародные президентские выборы, победу на которых одержал Нурсултан Назарбаев. 10 декабря официально утверждено новое название страны – Республика Казахстан. Кульминацией стали три исторических дня – с 14 по 16 декабря, когда принимался Конституционный закон «О государственной независимости». Уже 16 декабря Турция первой признала наш суверенитет, а до конца месяца к ней присоединились Россия, США, Украина, Пакистан, Саудовская Аравия и другие страны.

1992 год. Выход на мировую арену. В марте Казахстан стал полноправным членом Организации Объединенных Наций, а в июле – членом Международного валютного фонда (МВФ).

1993 год. 12 ноября объявлено о введении национальной валюты – тенге, которая с 15 ноября стала единственным законным платежным средством на территории республики.

1994 год. Ядерная безопасность. В феврале Казахстан вступил в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

2022 год. Официальный статус праздника. 29 сентября подписан закон, окончательно закрепивший 16 декабря как государственный праздник – День независимости Республики Казахстан.

Современность: достижения, которыми мы «дышим»

Оглядываясь на пройденный путь, можно с уверенностью сказать о состоявшемся национальном успехе. От тотального спада мы пришли к вхождению в топ-50 крупнейших экономик мира. От сырьевой зависимости – к диверсификации. Запуск Международного финансового центра «Астана» (AIFC) сделал страну финансовым хабом региона.

Казахстан стал глобальным примером межэтнического и межконфессионального согласия. Ассамблея народа Казахстана из уникального казахстанского проекта превратилась в институт, изучаемый во всем мире.

Страна трижды председательствовала в ОБСЕ, инициировала созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, успешно провела EXPO-2017 и Всемирные игры кочевников. Казахстан – признанный миротворец и дипломатический мост между Востоком и Западом.

Программы «Рухани жаңғыру» и «Казахстан-2050» направлены на формирование конкурентоспособной нации, которая знает свою историю, но уверенно смотрит в будущее.

Шымкент – зеркало казахстанской трансформации

История независимости Казахстана – это не только история столиц, а история каждого города. И Шымкент – один из самых ярких примеров этой трансформации.

С чего начинали. В начале 90-х Шымкент, крупный промышленный центр, столкнулся с теми же вызовами: экологические проблемы из-за работы свинцового, фосфорного, нефтеперегонного, гидролизного заводов и НПЗ, экономическая неопределенность. Но уже тогда чувствовался его особый, южный предпринимательский дух.

Достижения и изменение статуса. Присвоение Шымкенту в 2018 году статуса города республиканского значения стало признанием его растущей роли в развитии страны. Это придало мощный импульс развитию.

Инфраструктура. Появление современных магистралей, новый аэропорт, благоустройство общественных пространств (тот же сквер в 17-м микрорайоне, за судьбой которого РАБАТ следит) изменили облик города.

Экономика. Диверсификация от чистой нефтепереработки к развитию торговли, логистики (выгодное расположение на пути в Узбекистан), туризма и сельского хозяйства (особенно в плодородном регионе).

Культура и образование. Открытие новых университетских кампусов, Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, модернизация исторических музеев превратили Шымкент в культурно-образовательный хаб южного Казахстана.

Международные связи. Активное приграничное сотрудничество, культурный обмен, растущий поток туристов укрепили статус Шымкента как «южных ворот» страны.

Путь Шымкента – это путь от города с промышленными гигантами советской эпохи к динамичному, современному мегаполису, который бережно хранит свое древнее наследие (ведь его история исчисляется тысячелетиями), но смело строит свое будущее.

Независимость – это ежедневный труд

34 года – это возраст зрелости, осознания своих сил и ответственности. День независимости – это не только повод для гордости за масштабные стройки, спортивные победы или космические программы.

В первую очередь это день благодарности. Благодарности тем, кто в трудные 90-е сохранял заводы и выращивал хлеб. Благодарности нашим родителям, которые адаптировались к новой реальности. Благодарности каждому учителю, врачу, инженеру, фермеру и бизнесмену, кто своим ежедневным трудом строит благополучие своей семьи, своего города, своей страны.

Независимость – это не подарок, который достался раз и навсегда. Это ценность, которую нужно беречь, и проект, который ежедневно нужно вновь воплощать в жизнь. От того, как мы соблюдаем законы, сохраняем чистоту во дворе, участвуем в жизни общества и воспитываем детей, зависит, каким будет следующее десятилетие нашей общей истории.

С Днем независимости, Казахстан! С праздником, шымкентцы! Наш путь продолжается…

Жанна КУРМАНБЕКОВА