Новые детали дела Нурай Серикбай озвучили в МВД

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов прокомментировал расследование убийства студентки Нурай Серикбай. По его словам, следователь выезжал в Алматы для получения результатов экспертизы.

Подозреваемый признан вменяемым, сейчас по делу продолжаются активные следственные действия. Правоохранители проверяют доводы потерпевшей стороны. Журналисты также поинтересовались результатами проверки родственников подозреваемого.

Санжар Адилов, вице-министр внутренних дел РК: «Подозреваемыми какие-либо другие лица, кроме основного подозреваемого, не признаны. Это уже материалы конкретного уголовного дела, у нас есть доводы потерпевшей стороны – какие следственные действия провести, кого допросить. Мы сейчас точечно со стороной защиты отрабатываем».

Напомним, 21-летняя Нурай Серикбай скончалась 11 января от ножевых ранений, которые, по версии следствия, ей нанёс знакомый. После преступления подозреваемый скрылся, но спустя два дня был задержан в десяти километрах от Шымкента.