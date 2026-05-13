В МВД прокомментировали дело Данияра Мейрхана

Анастасия Новикова
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов сообщил о прекращении уголовного дела о сталкинге в отношении председателя комитета по противодействию наркопреступности Данияра Мейрхана.

Расследование велось по статье «Сталкинг».

«Производством уголовное дело прекращено. Между тем, в суде рассматриваются материалы частного обвинения, здесь я не вправе комментировать», — сказал вице-министр внутренних дел Санжар Адилов.

Напомню, еще на прошлой неделе адвокат Данияра Мейрхана, Алия Жаманбаева заявила о прекращении дела о домогательствах. В качестве доказательств невиновности главы комитета по противодействию наркопреступности сторона защиты представила скриншоты переписки потерпевшей с Мейрханом.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что ранее распространявшаяся информация о якобы двадцати сотрудниках, подавших жалобы, также не соответствует действительности.

