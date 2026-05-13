Более 10 тысяч выпускников школ Шымкента сдают ЕНТ

В Казахстане проходит единое национальное тестирование. В Шымкенте участие в нем подтвердили больше 10 тысяч абитуриентов. Для проведения экзамена в городе функционируют четыре специализированным центра. Как отмечают специалисты, тестирование проходит в соответствии со всеми требованиями безопасности и прозрачности.

Нуртас Галымжанулы, выпускник школы Дарын №1, набрал на ЕНТ 92 балла. Результат школьника расстроил, но мотивировал усиленно готовиться, чтобы получить желаемый балл.

«Я выбрал физико-математическое направление. Буду сдавать тест ещё в третий раз. Этот тест оказался сложнее предыдущего. Но хорошо, что впереди ещё есть время для подготовки», — говорит выпускник Нуртас Галымжан.

«Сдавала ЕНТ в январе и марте. В этот раз ожидала от себя более высокого результата. Ранее набрала 126 баллов, поэтому думала, что смогу получить 130–135», — делится выпускница Махаббат Конысбек.

Во время тестирования особое внимание уделяют комфортным условиям для абитуриентов. Центры оснащены современными компьютерами. Кроме того усилены меры безопасности.

«Все меры безопасности предусмотрены. Запрещённые предметы абитуриенты оставляют перед входом. Помещения оснащены камерами видеонаблюдения. Во время основного тестирования действует правило: две камеры и один компьютер на каждого участника. Всё контролируется ситуационным центром», — пояснил руководитель филиала национального центра тестирования Нурпеис Исабай.

ЕНТ проходит в электронном формате. Абитуриенты могут дважды бесплатно сдать ЕНТ для участия в конкурсе на образовательный грант и поступления на платное отделение. В этом году школы города оканчивают более 16 тысяч учеников.

Из них свыше 10 тысяч подали заявки на участие в едином национальном тестировании.