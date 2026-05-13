Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Бесплатные зоны для купания в Шымкенте

Бесплатные зоны для купания в Шымкенте

-
Алиса Дуваева
-
16

Официально купальный сезон в городе стартует в июне, однако желающие уже сейчас отдыхают у водоёмов. Самым популярным местом остаётся Кошкарата, где после реконструкции появилось несколько бассейнов.

В Аль-Фарабийском районе также откроются новые зоны отдыха с бассейном — между улицей Жангельдина и проспектом Республики, а также в сквере у фонтана «Шанырак».

На сегодняшний день в Шымкенте определены три официально разрешённых места для купания: зоны отдыха «Рахат-Бадам», «Тогыс», а также прибрежная территория городской реки Кошкарата. Вместе с тем, в городе насчитывается 13 участков, где купание запрещено.

На всех опасных территориях установлены предупреждающие знаки и информационные таблички. Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности и отдыхать только в специально оборудованных местах.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.