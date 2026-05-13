Проверки промышленных объектов стартовали в Шымкенте по графику МЧС

В Шымкенте начались плановые проверки опасных производственных объектов в рамках графика комитет промышленной безопасности МЧС РК на 2026 год.

Основная цель государственного контроля — предотвращение техногенных аварий и оценка уровня промышленной безопасности на предприятиях. В ходе проверок специалисты анализируют состояние технического оборудования, организацию производственного контроля и соблюдение требований безопасности.

По выявленным нарушениям предприятиям будут выданы предписания об их устранении. Кроме того, организациям окажут методическую помощь по вопросам укрепления промышленной безопасности.

Специалисты отмечают, что строгое соблюдение требований безопасности является ключевым фактором предотвращения аварий на производстве.