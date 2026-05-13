Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Проверки промышленных объектов стартовали в Шымкенте по графику МЧС

Проверки промышленных объектов стартовали в Шымкенте по графику МЧС

-
Редактор Юлия Машковская
-
11
Фото комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям РК

В Шымкенте начались плановые проверки опасных производственных объектов в рамках графика комитет промышленной безопасности МЧС РК на 2026 год.

Основная цель государственного контроля — предотвращение техногенных аварий и оценка уровня промышленной безопасности на предприятиях. В ходе проверок специалисты анализируют состояние технического оборудования, организацию производственного контроля и соблюдение требований безопасности.

По выявленным нарушениям предприятиям будут выданы предписания об их устранении. Кроме того, организациям окажут методическую помощь по вопросам укрепления промышленной безопасности.

Специалисты отмечают, что строгое соблюдение требований безопасности является ключевым фактором предотвращения аварий на производстве.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.