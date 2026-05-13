Какие документы нужно проверить перед покупкой тура в Казахстане

Прежде чем собирать чемоданы в отпуск в министерстве туризма и спорта Казахстана дали рекомендации по выбору туроператора. Специалисты советуют не спешить с покупкой тура и не приобретать путевки поддавшись рекламе в соцсетях.

Прежде нужно проделать важную контрольную работу.

«Перед покупкой тура у турагентства рекомендуется запросить и проверить пакет документов, подтверждающий законность продажи и вашу правовую защиту. В первую очередь необходимо убедиться в наличии уведомления о начале турагентской деятельности. Турагентство должно быть включено в государственный электронный реестр, что подтверждает его официальный статус»,- сообщили в министерстве туризма и спорта Казахстана.

Самым важным шагом является заключение договора на туристское обслуживание. В нем необходимо подробно указать страну и сроки поездки, итоговую стоимость тура, порядок и сроки оплаты, условия отмены, ответственность сторон и механизм возврата денежных средств.

«Особое внимание следует уделить финансовым документам. После оплаты обязательно требуйте фискальный чек. Крайне важно не переводить деньги на личные счета менеджеров, так как только официальный платежный документ является доказательством совершения сделки»,— сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта Казахстана.

После подтверждения бронирования и полной оплаты тура агент обязан предоставить полный пакет документов для поездки.

Напомним, что в него входят ваучер с данными об отеле, питании и трансфере, авиабилеты или маршрутные квитанции, страховой полис, а также туркод, подтверждающий защиту в системе гарантирования прав туристов.