Казахстан впервые стал нетто-экспортером мороженого

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Казахстан впервые стал нетто-экспортером мороженого. По итогам 2025 года экспорт продукции вырос на 36,8% — до 14,2 тыс. тонн, превысив объем импорта, который сократился до 12,2 тыс. тонн.

Производство мороженого в стране достигло рекордных 63,2 тыс. тонн, что на 22% больше показателей предыдущего года.

Основными рынками сбыта стали Россия, Кыргызстан и Узбекистан.

Ключевым драйвером отрасли остается Шин-Лайн, обеспечивающая до 95% экспортных поставок. Компания экспортирует продукцию более чем в 10 стран, включая Китай, Беларусь и государства Центральной Азии.

Рост отрасли поддерживается масштабными инвестициями в производство. Завод компании в Байсерке считается одним из крупнейших технологичных предприятий региона, а общий объем вложений достиг 64 млрд тенге.

