В Туркестанской области растёт объём высокотехнологичных операций

В Туркестанской области растёт объём высокотехнологичной медицинской помощи. За 4 месяца 2026 года на 98 сложных операций направлено 469 млн тенге в рамках ОСМС.

Современные технологии активно применяются в кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, травматологии, онкологии и других направлениях. Средняя стоимость одной операции составляет около 4,7 млн тенге.

По данным Фонда социального медицинского страхования, за этот период выполнено 21 кардиохирургическая операция (92,6 млн тенге), 32 нейрохирургические (198,9 млн тенге), а также 5 трансплантаций почек и 1 трансплантация печени.

В ведомстве отмечают, что ОСМС обеспечивает доступность дорогостоящего лечения для застрахованных граждан, снижая финансовую нагрузку и повышая качество медицинской помощи. В 2025 году на высокотехнологичные услуги в регионе было направлено более 1,3 млрд тенге.

Развитие высокотехнологичной медицины остаётся одним из ключевых направлений системы здравоохранения региона.