Сенат одобрил запрет ЛГБТ-пропаганды

Поправки с запретом пропаганды ЛГБТ сегодня одобрили-таки в Сенате. Напомним, документ, принятый ранее Мажилисом, был анонсирован 2 недели назад, но внезапно его сняли с повестки.

Тогда выяснилось, что прямо перед этим посол ЕС в Казахстане встретилась с зампредом Сената и выразила обеспокоенность по поводу возможного запрета.

Во время рассмотрения законопроекта на пленарном заседании сенатор Сергей Ершов сообщил, что в палату поступают обращения как от граждан, так и разных НПО. В них говорится, что предлагаемый запрет противоречит принятым Казахстаном международным обязательствам в области прав человека.

Отвечая на вопросы сенатора, вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова заверила, что наша страна не нарушает своих обязательств. Она подчеркнула, что ответственность устанавливается не за принадлежность к рядам ЛГБТ-сообщества, а лишь за его пропаганду.

В свою очередь, вице-министр культуры сообщил, что на этапе обсуждения документ был всесторонне рассмотрен с участием НПО и правозащитников.

Евгений Кочетов, вице-министр культуры и информации РК:

«То есть недостатка в разъяснении этих норм не было. Мы уже сейчас видим потребность в их открытом обсуждении, потому что есть ряд вопросов по правоприменению, и я хочу заверить, что все эти обсуждения также будут максимально открыты. Даже если мы будем с онлайн-платформами, с онлайн-кинотеатрами обсуждать введение и правоприменение этих норм, на каждом этапе будут присутствовать и неправительственные организации, и правозащитники, которые работают по этому вопросу».