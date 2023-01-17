Лесбиянка из Шымкента рассказала о буллинге на работе

После нашумевшего видео с поцелуем двух мужчин в лифте и неоднозначной реакции казахстанцев, своей историей поделилась уроженка Шымкента. Она рассказала, как каждый день сталкивается с осуждающими взглядами, преследованием и травлей в любимом городе.

Короткая стрижка, андрогинная внешность и много интересных увлечений. Эмили (имя изменено по понятным причинам)- огромный фанат музыки и спорта. Окончила университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и сейчас работает в строительной компании. Возможность реализоваться в любимой профессии омрачает непрекращающийся буллинг со стороны коллег.

«Я тему своей ориентации вообще не поднимаю на работе. Да и в принципе стараюсь избегать темы ЛГБТ, потому что знаю какая у коллег позиция, но они постоянно заводят тему про геев и лесбиянок и в упрек мне говорят ужасные вещи», — признается Эмили.

Начальство и всех сотрудников компании девушка заблокировала в социальных сетях. Но Эмили говорит, просматривать ее инстаграм стали из фейковых страниц, а позже выяснилось, что под маской «незнакомцев» скрывался ее руководитель.

«Я сходила на концерт певицы LP. Когда пришла на работу, меня ждала очная ставка. Руководство начало возмущаться, мол почему ты ходишь на концерты таких певиц? И тыкали в лицо, что певица эта лесбиянка. А потом пошли еще и сообщения из левых номеров по ночам с претензиями на мою внешность»,— негодует девушка.

После этого Эмили не найдет себе покоя. Уже многие месяцы не было ни дня, чтобы можно было дойти до дома без оглядки и страха.

«Заходя к себе в подъезд, я постоянно оборачиваюсь, чтобы убедиться, что я одна. Однажды я шла с девушкой по улице, и мы держались за руки. Вызывающе себя не вели. Вдруг к нам подошли два мужика и начали приставать к нам и оскорблять нас. Завели за гаражи. Я тоже вспыльчивая и сразу же полезла на рожон, но к счастью конфликт удалось предотвратить. Обидно, что людям неважно, чем ты увлекаешься, в чем силен, какие у тебя таланты, их интересует только то, с кем ты спишь», — говорит девушка.

К таким уличным ситуациям девушка уже привыкла. Говорит, не раз возмущенные мужчины пытались оказать физическое насилие. Но больнее всего, признается Эмили, когда ранят словом. Коллеги по цеху настойчиво советуют пройти лечение, чтобы навсегда «выбить эту дурь из головы». Но специалисты считают, однозначно называть людей ЛГБТ сообщества «больными» нельзя.

«Их не нужно лечить, их нужно слушать»- говорит психолог Алия Бектурсунова — «Люди нетрадиционной сексуальной ориентации глубоко страдают от душевной боли и от осуждения общества, им уж точно легче не станет. Нельзя вмешиваться в их личные границы, это как минимум некультурно, а в априори, их личная жизнь никого не касается».

Алия говорит, гомосексуальные люди инфантилы, чей душевный возраст гораздо младше их биологического. Поэтому на сеансах она помогает им вырасти и пройти все периоды заново. Сейчас Эмили не может самостоятельно справиться с травлей и поэтому находится на терапии с психологом. Она надеется, что в скором времени коллеги отнесутся с пониманием, а наше общество станет более толерантным и терпимым к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

И напоследок несколько советов от психолога:

В возрасте от 3 до 6 лет начинается рубеж в жизни ребенка, когда «слияние» с мамой завершается и малыш начинает любить родителя противоположного пола. Эту любовь ребенок в будущем будет проявлять в браке. В этом промежутке очень важно не подавлять ребенка и слышать его протесты иначе это может привести к инфантильности, пассивности и зависимости ребенка.

В этом промежутке очень важно иначе это может привести к инфантильности, пассивности и зависимости ребенка. Очень важно, чтобы мама не целовала в губы сына, а папа — дочь, нельзя чтобы родитель противоположенного пола трогали половые органы детей при подмывании.

при подмывании. Предложения как «Апчубайды алып қоямын! Кесіп аламын!» , которые взрослые используют при играх с детьми тоже нельзя произносить, это потенциальная угроза.

, которые взрослые используют при играх с детьми тоже нельзя произносить, это потенциальная угроза. Девочкам нельзя угрожать судьбой проститутки или разведенной тети . Такие действия очень плохо сказываются на психике.

. Такие действия очень плохо сказываются на психике. Некоторые люди становятся гомосексуальными из-за пережитого насилия . Зачастую у девушек — это неудачный первый сексуальный опыт. По этим причинам, женщины могут стать лесбиянками или бисексуалами.

. Зачастую у девушек — это неудачный первый сексуальный опыт. По этим причинам, женщины могут стать лесбиянками или бисексуалами. Отец бьющий маму при детях не самая позитивная картинка, согласитесь. Особенно при дочери, потому что девочка вырастет и найдет себе такого же мужа-тирана, как папа, ну или вовсе задумается о смене ориентации. Потому что в голове утвердится мнение: мужчина -это плохо и больно. В целом, здоровая атмосфера в семье — залог успешной жизни любого ребенка.

«Советов для Эмили я дать не могу, потому что психологи не советуют. Мы предлагаем столкнуться с этим, проработать и проанализировать это. Потому что она уйдет из этого общества, и тоже самое произойдет в новом. Ментальность людей не поменять за день. Если она перестанет реагировать на буллинг и не будет чувствовать стыд, то она выработает иммунитет и станет жить легче» — говорит Алия.

Казахстан — это правовое государство, где для увольнения сотрудника нужны веские основания, а то как сотрудник проводит досуг и с кем строит свою личную жизнь — это его личный выбор, подытожила специалист. И каждому из нас необходимо научиться не нарушать личные границы другого человека и интересоваться по большей части своей жизнью.