ЛГБТ флаг подняли у мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи

Пользователей социальных сетей разгневало необычное видеопоздравление на фоне туркестанского мавзолея.

Герои видеоролика держат в руках флаг ЛГБТ сообщества и поздравляют казахстанцев с приближающимся праздником- с Днем борьбы с гомофобией, трансофобией и лесбиянофобией, передает OTYRAR.

Локация, где было записано видео, мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи. Именно этот факт вызвал негодование у казахстанцев, мол, место священное и сюда съезжаются паломники со всех уголков мира. Но сами женщины считают место весьма символичным.

«Всех поздравляем. Мы празднуем с вами вместе в этом году в Алматы и еще в Туркестане, где мы успешно провели фиолетовую юрту. Мы приехали на священную землю, чтобы защитить свои права. Там где защищаются права человека, там и есть священная земля», — отметили авторы ролика.

К слову, женщины на видео известные правозащитницы и основатели движения «Феминита» Жанар Секербаева и Гульзада Сержан. Женщины активно выступают за права квир-женщин. Неприятный инцидент произошел у них в Шымкенте в мае 2021 года. Тогда после организованной встречи с представителями ЛГБТ сообщества Жанар Секербаева и Гульзада Сержан подверглись нападению и оскорблению, а затем обе были задержаны полицией.