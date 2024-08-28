В Казахстане созвали совместное заседание палат Парламента

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz. Об этом сегодня, 28 августа 2024 года, проинформировали в пресс-службе Мажилиса Парламента РК.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан, созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в Астане», – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, депутаты Мажилиса и Сената Парламента Казахстана завершили работу второй сессии VIII созыва и ушли на каникулы 28 июня 2024 года.