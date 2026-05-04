В Казахстане ужесточили правила провоза портативных аккумуляторов

С 7 мая 2026 года на рейсах авиакомпании FlyArystan вводятся обновлённые правила перевозки портативных аккумуляторов (power bank) в соответствии с требованиями авиационной администрации Казахстана.
Правила зависят от ёмкости устройства:
* До 100 Вт·ч — разрешено провозить без дополнительных согласований;
* От 100 до 160 Вт·ч — допускается только при наличии разрешения авиакомпании;
* Свыше 160 Вт·ч — перевозка запрещена.
Ограничение: одному пассажиру разрешено перевозить не более двух портативных аккумуляторов.
Обращаем внимание, что power bank разрешены только в ручной клади. Их использование и зарядка на борту воздушного судна запрещены. Устройства должны быть надёжно защищены от короткого замыкания.